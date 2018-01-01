У 15-річного лучанина – підозра на інфаркт





Спочатку юнака поклали в дитячу лікарню, але спеціалізованого відділення там немає, отож його перевезли у медзаклад для дорослих, - пише



Юнак має здати ще один аналіз. Це коронарографія, аби визначити прохідність судин. Тоді можна буде поставити остаточний діагноз. Але для цього потрібно почекати ще декілька днів.



За словами лікарів, юнак підіймався на гору у Карпатах, а вже коли спускався, то відчув різкий біль у грудях, його госпіталізували у місцеву лікарню, а вже наступного дня привезли на лікування додому – у Луцьк. Зараз стан хлопця нормалізувався, він почуває себе добре.



До цього, наймолодшому "інфарктнику", який лікувався на Волині було 21. Медики кажуть за останні півстоліття хвороба суттєво помолодшала.



Лікарі кажуть, що убезпечити себе від серцевих захворювань дуже просто. Головне дотримуватися режиму дня, правильно харчуватися і не перейматися через дрібниці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В кардіології Луцької міської лікарні – на лікуванні неповнолітній. Це перший випадок на Волині, коли госпіталізували 15-річного підлітка з підозрою на інфаркт.Спочатку юнака поклали в дитячу лікарню, але спеціалізованого відділення там немає, отож його перевезли у медзаклад для дорослих, - пише 12 канал Юнак має здати ще один аналіз. Це коронарографія, аби визначити прохідність судин. Тоді можна буде поставити остаточний діагноз. Але для цього потрібно почекати ще декілька днів.За словами лікарів, юнак підіймався на гору у Карпатах, а вже коли спускався, то відчув різкий біль у грудях, його госпіталізували у місцеву лікарню, а вже наступного дня привезли на лікування додому – у Луцьк. Зараз стан хлопця нормалізувався, він почуває себе добре.До цього, наймолодшому "інфарктнику", який лікувався на Волині було 21. Медики кажуть за останні півстоліття хвороба суттєво помолодшала.Лікарі кажуть, що убезпечити себе від серцевих захворювань дуже просто. Головне дотримуватися режиму дня, правильно харчуватися і не перейматися через дрібниці.

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