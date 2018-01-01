Обірвані дроти, повалені дерева і змитий тротуар: наслідки буревію в Луцьку





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.



За словами Юрія Крася, під час негоди трапилося понад десять поривів електромереж, зокрема, на вулицях Гордіюк та Конякіна.



«Буревій повалив більше 15 цілих дерев, гілля я вже не рахую. На Кравчука звалило тополю, повалило дві ялинки біля РАЦСу, на Ветеранів кілька дерев, на Гордіюк з коренями дерева повикорчовувало», - зауважив чиновник.



Окрім того, на проспекті Соборності змило тротуар, який незабаром обіцяють відновити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьком у понеділок, 18 червня, пронісся потужний буревій: на низці вулиць обірвало дроти, повалило понад 15 дерев та змило тротуар.Про це у коментарірозповів директор департаменту ЖКГЗа словами Юрія Крася, під час негоди трапилося понад десять поривів електромереж, зокрема, на вулицях Гордіюк та Конякіна.«Буревій повалив більше 15 цілих дерев, гілля я вже не рахую. На Кравчука звалило тополю, повалило дві ялинки біля РАЦСу, на Ветеранів кілька дерев, на Гордіюк з коренями дерева повикорчовувало», - зауважив чиновник.Окрім того, на проспекті Соборності змило тротуар, який незабаром обіцяють відновити.

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