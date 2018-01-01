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У ПортCity - майстер-класи краси*

У ПортCity - майстер-класи краси*
В рамках акції «День Шопоголіка», яка відбудеться 30 червня в ТРЦ ПортCity, окрім знижок в магазинах та закладах до 50%, відвідувачів чекає величезна кількість подарунків і сюрпризів.

Одним з таких приємних сюрпризів буде програма майстер класів у beauty сфері від візажиста Олі Сімони!

Як не розгубитись у beauty сфері?
Як правильно підібрати косметику?
Як вдало поєднувати ціну та якість?
Як виглядає ідеальна косметичка?

На всі ці, та багато інших питань дасть відповідь Оля Сімона.

Відчуйте себе справжніми моделями у професійних руках simona’s school!

Початок майстер класів 30 червня о 15:00, на першому поверсі ТРЦ ПортCity.

У ПортCity - майстер-класи краси*
У ПортCity - майстер-класи краси*

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Теги: ПортCity
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