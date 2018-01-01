У Луцьку відремонтували небезпечний будівельний кран. ВІДЕО
Сьогодні, 13:23
У Луцьку небезпечний кран, який розташований на будівництві житлового комплексу "Британія Холл" на вулиці Єршова, похилився внаслідок негоди в понеділок, 18 червня уже частково демонтували.
Через шквальний вітер багатотонна конструкція зійшла з рейок та нахилилася в сторону вулиці, що веде на авторинок, - інформує 12 канал.
Будівельники кажуть, що просто вирівняти кран не вдалося б – того довелося розбирати. Повністю виправити ситуацію пообіцяли впродовж двох днів. Вже в середу, 20 червня, обіцянку дотримали: стрілу розібрали, основу вирівняли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Через шквальний вітер багатотонна конструкція зійшла з рейок та нахилилася в сторону вулиці, що веде на авторинок, - інформує 12 канал.
Будівельники кажуть, що просто вирівняти кран не вдалося б – того довелося розбирати. Повністю виправити ситуацію пообіцяли впродовж двох днів. Вже в середу, 20 червня, обіцянку дотримали: стрілу розібрали, основу вирівняли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У «нелегальної» маршрутки на ходу відпали колеса. ФОТО
Сьогодні, 13:30
У Луцьку відремонтували небезпечний будівельний кран. ВІДЕО
Сьогодні, 13:23
У поліції розповіли подробиці стрілянини на Львівській
Сьогодні, 12:57
У Володимирі-Волинському два дні не продаватимуть алкоголь
Сьогодні, 12:50