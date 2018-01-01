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У Луцьку відремонтували небезпечний будівельний кран. ВІДЕО

У Луцьку відремонтували небезпечний будівельний кран. ВІДЕО
У Луцьку небезпечний кран, який розташований на будівництві житлового комплексу "Британія Холл" на вулиці Єршова, похилився внаслідок негоди в понеділок, 18 червня уже частково демонтували.

Через шквальний вітер багатотонна конструкція зійшла з рейок та нахилилася в сторону вулиці, що веде на авторинок, - інформує 12 канал.
Будівельники кажуть, що просто вирівняти кран не вдалося б – того довелося розбирати. Повністю виправити ситуацію пообіцяли впродовж двох днів. Вже в середу, 20 червня, обіцянку дотримали: стрілу розібрали, основу вирівняли.


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Теги: кран, небезпека, Луцьк, демонтаж
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