вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Карпати засипало снігом. ФОТО

Карпати засипало снігом. ФОТО
Високогірний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті в суботу, 23 червня, засипало снігом.

Про це повідомляє ТСН.

Дерева, кущі та землю вкрило товстим шаром снігу. Стовпчик термометра тут наразі сягнув позначки у 4 градуси тепла, тож невдовзі сніг може розтанути.

Синоптики прогнозують сильний ранковий дощ, який у другій половині дня посилиться ще й грозами.

Фото ранкової негоди зробив Ігор Борисяк. 

Як повідомлялося раніше, синоптики попереджали українців про зливи з грозами і градом та зниження температури повітря.

Карпати засипало снігом. ФОТО
Карпати засипало снігом. ФОТО
Карпати засипало снігом. ФОТО
Карпати засипало снігом. ФОТО
Карпати засипало снігом. ФОТО
Карпати засипало снігом. ФОТО
Карпати засипало снігом. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Карпати, сніг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Карпати засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 09:25
Пояснили, чому затоплює Луцьк під час зливи. ВІДЕО
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку на 22 червня
Сьогодні, 09:00
«Економим так, щоб малеча цього не відчула», - мати 8 дітей
Сьогодні, 08:29
Лучани незадоволені підвищенням вартості проїзду у тролейбусах
Сьогодні, 07:43
Схожі новини
У Карпатах випав сніг У Карпатах випав сніг
09 жовтень, 2017, 17:02
На Прикарпатті випав перший сніг На Прикарпатті випав перший сніг
04 вересень, 2017, 12:11
У Карпатах розпочинається лижний сезон У Карпатах розпочинається лижний сезон
16 листопад, 2016, 13:40
В Карпатах випав перший сніг. ФОТО В Карпатах випав перший сніг. ФОТО
22 вересень, 2016, 22:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
22 червень, 14:32
 1
Карпати засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 09:25
 0
Пояснили, чому затоплює Луцьк під час зливи. ВІДЕО
Сьогодні, 09:10
 0
Курс валют у Луцьку на 22 червня
Сьогодні, 09:00
 0
«Економим так, щоб малеча цього не відчула», - мати 8 дітей
Сьогодні, 08:29
 0
Медіа
відео
1/8