Карпати засипало снігом. ФОТО





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Дерева, кущі та землю вкрило товстим шаром снігу. Стовпчик термометра тут наразі сягнув позначки у 4 градуси тепла, тож невдовзі сніг може розтанути.



Синоптики прогнозують сильний ранковий дощ, який у другій половині дня посилиться ще й грозами.



Фото ранкової негоди зробив Ігор Борисяк.



Як повідомлялося раніше, синоптики попереджали українців про зливи з грозами і градом та зниження температури повітря.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Високогірний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті в суботу, 23 червня, засипало снігом.Про це повідомляє ТСН Дерева, кущі та землю вкрило товстим шаром снігу. Стовпчик термометра тут наразі сягнув позначки у 4 градуси тепла, тож невдовзі сніг може розтанути.Синоптики прогнозують сильний ранковий дощ, який у другій половині дня посилиться ще й грозами.Фото ранкової негоди зробив Ігор Борисяк.Як повідомлялося раніше, синоптики попереджали українців про зливи з грозами і градом та зниження температури повітря.

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