Карпати засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 09:25
Високогірний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті в суботу, 23 червня, засипало снігом.
Про це повідомляє ТСН.
Дерева, кущі та землю вкрило товстим шаром снігу. Стовпчик термометра тут наразі сягнув позначки у 4 градуси тепла, тож невдовзі сніг може розтанути.
Синоптики прогнозують сильний ранковий дощ, який у другій половині дня посилиться ще й грозами.
Фото ранкової негоди зробив Ігор Борисяк.
Як повідомлялося раніше, синоптики попереджали українців про зливи з грозами і градом та зниження температури повітря.
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Про це повідомляє ТСН.
Дерева, кущі та землю вкрило товстим шаром снігу. Стовпчик термометра тут наразі сягнув позначки у 4 градуси тепла, тож невдовзі сніг може розтанути.
Синоптики прогнозують сильний ранковий дощ, який у другій половині дня посилиться ще й грозами.
Фото ранкової негоди зробив Ігор Борисяк.
Як повідомлялося раніше, синоптики попереджали українців про зливи з грозами і градом та зниження температури повітря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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