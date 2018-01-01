Продавчиня закрилася від муніципалів у магазині
23 червень, 22:56
Продавчиня «Вишеньки» на вулиці Домни Гордіюк у Луцьку закрилася в магазині після того, як уночі реалізувала спиртне.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
«Скоїла правопорушення і зачинилась в магазині. Так діяла цієї ночі продавець магазину «Вишенька», що розташований на зупинці громадського транспорту на вулиці Домни Гордіюк. Пані думала, що її це врятує від адміністративного протоколу», - поінформували в департаменті.
Коли на годиннику була майже перша ночі, жінка відпустила покупцям дві пляшки слабоалкогольних виробів, якими заборонено торгувати в Луцьку в період з 22.00 до 08.00. Момент продажу зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти, які здійснювали нічне відпрацювання щодо виявлення продавців-порушників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
«Скоїла правопорушення і зачинилась в магазині. Так діяла цієї ночі продавець магазину «Вишенька», що розташований на зупинці громадського транспорту на вулиці Домни Гордіюк. Пані думала, що її це врятує від адміністративного протоколу», - поінформували в департаменті.
Коли на годиннику була майже перша ночі, жінка відпустила покупцям дві пляшки слабоалкогольних виробів, якими заборонено торгувати в Луцьку в період з 22.00 до 08.00. Момент продажу зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти, які здійснювали нічне відпрацювання щодо виявлення продавців-порушників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Бал випускників у Ковелі. ФОТО
Сьогодні, 00:14
24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Продавчиня закрилася від муніципалів у магазині
23 червень, 22:56
Ніч у Луцькій тюрмі: «агенти НКВС» і «розстріл»
23 червень, 22:45
З-під варти втік шлюбний аферист, якого судили в Луцьку
23 червень, 22:11