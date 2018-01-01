Продавчиня закрилася від муніципалів у магазині

Продавчиня «Вишеньки» на вулиці Домни Гордіюк у Луцьку закрилася в магазині після того, як уночі реалізувала спиртне.Про це йдеться в повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.«Скоїла правопорушення і зачинилась в магазині. Так діяла цієї ночі продавець магазину «Вишенька», що розташований на зупинці громадського транспорту на вулиці Домни Гордіюк. Пані думала, що її це врятує від адміністративного протоколу», - поінформували в департаменті.Коли на годиннику була майже перша ночі, жінка відпустила покупцям дві пляшки слабоалкогольних виробів, якими заборонено торгувати в Луцьку в період з 22.00 до 08.00. Момент продажу зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти, які здійснювали нічне відпрацювання щодо виявлення продавців-порушників.