У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 21:57
У Луцьку відгриміли змагання з дрег-рейсингу.
Неймовірно видовищні автомобільні та мотогонки відбулися на території військового аеродрому 24 червня.
Участь у змаганнях з дрег-рейсингу (заїздах на 402 метри на швидкість) взяли участь приблизно 40 пілотів на автомобілях, які приїхали з усієї України, Польщі, Білорусі та Молдови. У мотогонках же взяли участь понад 10 пілотів.
Незважаючи на те, що у змаганнях постійно змушені були робити паузи через дощ, вони вдалися неймовірно видовищними й зібрали декілька тисяч глядачів, які отримали незабутні враження від потужних монстрів дрег-рейсингу з розгоном до першої сотні менше ніж за одну секунду,
Організатори ж зазначають, що такого рівня і така кількість пілотів востаннє збиралася на змагання приблизно 5 років тому, тож зазначають що лучанам пощастило побачити просто грандіозні перегони.
Про результати змагань та враження пілотів - вже згодом. Наразі ж публікуємо фото зі змагань від Катерини Приступи.
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Неймовірно видовищні автомобільні та мотогонки відбулися на території військового аеродрому 24 червня.
Участь у змаганнях з дрег-рейсингу (заїздах на 402 метри на швидкість) взяли участь приблизно 40 пілотів на автомобілях, які приїхали з усієї України, Польщі, Білорусі та Молдови. У мотогонках же взяли участь понад 10 пілотів.
Незважаючи на те, що у змаганнях постійно змушені були робити паузи через дощ, вони вдалися неймовірно видовищними й зібрали декілька тисяч глядачів, які отримали незабутні враження від потужних монстрів дрег-рейсингу з розгоном до першої сотні менше ніж за одну секунду,
Організатори ж зазначають, що такого рівня і така кількість пілотів востаннє збиралася на змагання приблизно 5 років тому, тож зазначають що лучанам пощастило побачити просто грандіозні перегони.
Про результати змагань та враження пілотів - вже згодом. Наразі ж публікуємо фото зі змагань від Катерини Приступи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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