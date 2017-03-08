вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгриміли змагання з дрег-рейсингу.

Неймовірно видовищні автомобільні та мотогонки відбулися на території військового аеродрому 24 червня.

Участь у змаганнях з дрег-рейсингу (заїздах на 402 метри на швидкість) взяли участь приблизно 40 пілотів на автомобілях, які приїхали з усієї України, Польщі, Білорусі та Молдови. У мотогонках же взяли участь понад 10 пілотів.

Незважаючи на те, що у змаганнях постійно змушені були робити паузи через дощ, вони вдалися неймовірно видовищними й зібрали декілька тисяч глядачів, які отримали незабутні враження від потужних монстрів дрег-рейсингу з розгоном до першої сотні менше ніж за одну секунду,

Організатори ж зазначають, що такого рівня і така кількість пілотів востаннє збиралася на змагання приблизно 5 років тому, тож зазначають що лучанам пощастило побачити просто грандіозні перегони.

Про результати змагань та враження пілотів - вже згодом. Наразі ж публікуємо фото зі змагань від Катерини Приступи.

У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ


У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дрегрейсинг, аеродром, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 21:57
Волинянин втрапив в аварію на трасі Ковель-Жовква
Сьогодні, 21:47
Пиво в бігудях та дискотека до ранку: як святкували випускний відомі волиняни
Сьогодні, 21:12
Волинянка перемогла на змаганнях з боротьби в Китаї. ВІДЕО
Сьогодні, 20:13
Тестостерон та точні удари: у замку Любарта стартував бійцівський турнір
Сьогодні, 19:15
Схожі новини
На луцькому аеродромі – нове будівництво На луцькому аеродромі – нове будівництво
14 квітень, 05:00
«Подібні літаки до нас просто так не прилітають», - луцькі авіалюбителі «Подібні літаки до нас просто так не прилітають», - луцькі авіалюбителі
08 березень, 2017, 10:13
До Луцька прилетіли легкі фронтові винищувачі та військово-транспортний літак До Луцька прилетіли легкі фронтові винищувачі та військово-транспортний літак
11 серпень, 2016, 08:34
У Луцьку на військовому аеродромі затримали чоловіка з гранатою У Луцьку на військовому аеродромі затримали чоловіка з гранатою
09 квітень, 2016, 07:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський фотограф «вполював» благородних оленів. ФОТО
23 червень, 17:01
 1
У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 21:57
 0
Волинянин втрапив в аварію на трасі Ковель-Жовква
Сьогодні, 21:47
 0
Пиво в бігудях та дискотека до ранку: як святкували випускний відомі волиняни
Сьогодні, 21:12
 0
Волинянка перемогла на змаганнях з боротьби в Китаї. ВІДЕО
Сьогодні, 20:13
 0
Медіа
відео
1/8