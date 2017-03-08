У Луцьку відбулися видовищні авто- і мотогонки. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку відгриміли змагання з дрег-рейсингу.Неймовірно видовищні автомобільні та мотогонки відбулися на території військового аеродрому 24 червня.Участь у змаганнях з дрег-рейсингу (заїздах на 402 метри на швидкість) взяли участь приблизно 40 пілотів на автомобілях, які приїхали з усієї України, Польщі, Білорусі та Молдови. У мотогонках же взяли участь понад 10 пілотів.Незважаючи на те, що у змаганнях постійно змушені були робити паузи через дощ, вони вдалися неймовірно видовищними й зібрали декілька тисяч глядачів, які отримали незабутні враження від потужних монстрів дрег-рейсингу з розгоном до першої сотні менше ніж за одну секунду,Організатори ж зазначають, що такого рівня і така кількість пілотів востаннє збиралася на змагання приблизно 5 років тому, тож зазначають що лучанам пощастило побачити просто грандіозні перегони.Про результати змагань та враження пілотів - вже згодом. Наразі ж публікуємо фото зі змагань від