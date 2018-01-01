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У селі під Луцьком встановлюють модні еко-зупинки

У селі під Луцьком встановлюють модні еко-зупинки
У селі Княгининок, що неподалік Луцька, розпочали облаштування кам'яних зупинок.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.

"Роботи по встановленню габіонових зупинок громадського транспорту в с.Княгининок розпочато!" - написала вона.

Довідково:

За екзотичним словом "габіон" ховається конструкція, зроблена з металевого дроту і заповнена камінням, галькою або щебенем стандартної фракції.

В даний час на такі габіонні конструкції з недорогих вихідних матеріалів існує надзвичайно широкий попит як в цивільному будівництві, так і у військовій справі.

У селі під Луцьком встановлюють модні еко-зупинки
У селі під Луцьком встановлюють модні еко-зупинки

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Теги: зупинки, Княгининок
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