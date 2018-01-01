У селі під Луцьком встановлюють модні еко-зупинки





Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.



"Роботи по встановленню габіонових зупинок громадського транспорту в с.Княгининок розпочато!" - написала вона.



Довідково:



За екзотичним словом "габіон" ховається конструкція, зроблена з металевого дроту і заповнена камінням, галькою або щебенем стандартної фракції.



В даний час на такі габіонні конструкції з недорогих вихідних матеріалів існує надзвичайно широкий попит як в цивільному будівництві, так і у військовій справі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок, що неподалік Луцька, розпочали облаштування кам'яних зупинок.Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова Княгининівської ОТГ"Роботи по встановленню габіонових зупинок громадського транспорту в с.Княгининок розпочато!" - написала вона.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію