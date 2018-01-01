У селі під Луцьком встановлюють модні еко-зупинки
Сьогодні, 12:25
У селі Княгининок, що неподалік Луцька, розпочали облаштування кам'яних зупинок.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.
"Роботи по встановленню габіонових зупинок громадського транспорту в с.Княгининок розпочато!" - написала вона.
Довідково:
За екзотичним словом "габіон" ховається конструкція, зроблена з металевого дроту і заповнена камінням, галькою або щебенем стандартної фракції.
В даний час на такі габіонні конструкції з недорогих вихідних матеріалів існує надзвичайно широкий попит як в цивільному будівництві, так і у військовій справі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.
"Роботи по встановленню габіонових зупинок громадського транспорту в с.Княгининок розпочато!" - написала вона.
Довідково:
За екзотичним словом "габіон" ховається конструкція, зроблена з металевого дроту і заповнена камінням, галькою або щебенем стандартної фракції.
В даний час на такі габіонні конструкції з недорогих вихідних матеріалів існує надзвичайно широкий попит як в цивільному будівництві, так і у військовій справі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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