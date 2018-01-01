У волинських лісах ростуть дерева, посаджені польською графинею
25 червень, 22:26
У лісах державного підприємства «Горохівське лісомисливське господарство» є дерева, посаджені ще в 1928 році.
Про 19 гектарів дубових насаджень розповів лісничий Горохівського лісництва ДП «Горохівське ЛМГ» Олег Галтман, - інформує прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Кажуть, що ці дерева посадила польська графиня, у якої тут були володіння. Росте у цих масивах два види дерева – дуб черешчатий та дуб червоний.
«Дуб червоний був завезений із Канади. Росте він у 2-3 рази швидше, аніж дуб черешчатий. Насадження є генетичним резерватом. Дерева пронумеровані. Раз на 5 років їх перевіряють рівненські науковці. Будь-які рубки тут заборонені. Якщо якісь дерева хворіють – на їх рубку необхідно отримати спеціальний дозвіл», – розповів Галтман.
Врожай із дуба черешчатого лісівники збирають щороку, а от червоний родить раз у 8-10 років.
«Загалом збираємо врожай восени. Кожен дуб родить по-різному: можна назбирати відро або лише десяток жолудів. Після збору садимо їх у розсаднику та прикопуємо, а навесні починаємо висаджувати», – пояснив Олег Галтман.
Що цікаво: горохівські насадження дубів черешчатого та червоного для Волині унікальні.
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Про 19 гектарів дубових насаджень розповів лісничий Горохівського лісництва ДП «Горохівське ЛМГ» Олег Галтман, - інформує прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Кажуть, що ці дерева посадила польська графиня, у якої тут були володіння. Росте у цих масивах два види дерева – дуб черешчатий та дуб червоний.
«Дуб червоний був завезений із Канади. Росте він у 2-3 рази швидше, аніж дуб черешчатий. Насадження є генетичним резерватом. Дерева пронумеровані. Раз на 5 років їх перевіряють рівненські науковці. Будь-які рубки тут заборонені. Якщо якісь дерева хворіють – на їх рубку необхідно отримати спеціальний дозвіл», – розповів Галтман.
Врожай із дуба черешчатого лісівники збирають щороку, а от червоний родить раз у 8-10 років.
«Загалом збираємо врожай восени. Кожен дуб родить по-різному: можна назбирати відро або лише десяток жолудів. Після збору садимо їх у розсаднику та прикопуємо, а навесні починаємо висаджувати», – пояснив Олег Галтман.
Що цікаво: горохівські насадження дубів черешчатого та червоного для Волині унікальні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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