У волинських лісах ростуть дерева, посаджені польською графинею

У лісах державного підприємства «Горохівське лісомисливське господарство» є дерева, посаджені ще в 1928 році.Про 19 гектарів дубових насаджень розповів лісничий Горохівського лісництва ДП «Горохівське ЛМГ», - інформує прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Кажуть, що ці дерева посадила польська графиня, у якої тут були володіння. Росте у цих масивах два види дерева – дуб черешчатий та дуб червоний.«Дуб червоний був завезений із Канади. Росте він у 2-3 рази швидше, аніж дуб черешчатий. Насадження є генетичним резерватом. Дерева пронумеровані. Раз на 5 років їх перевіряють рівненські науковці. Будь-які рубки тут заборонені. Якщо якісь дерева хворіють – на їх рубку необхідно отримати спеціальний дозвіл», – розповів Галтман.Врожай із дуба черешчатого лісівники збирають щороку, а от червоний родить раз у 8-10 років.«Загалом збираємо врожай восени. Кожен дуб родить по-різному: можна назбирати відро або лише десяток жолудів. Після збору садимо їх у розсаднику та прикопуємо, а навесні починаємо висаджувати», – пояснив Олег Галтман.Що цікаво: горохівські насадження дубів черешчатого та червоного для Волині унікальні.