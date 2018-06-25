Волонтер подарував луцькому музею амуніцію швейцарського солдата





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Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки отримав подарунок – елементи обмундирування швейцарського солдата періоду Другої світової війни.



Зокрема шолом М 18/40 (після реставрації), солдатський ремінь та підсумок поясний до гвинтівки Шмідта-Рубіна.



Нові експонати до музейної колекції передав керівник благодійного фонду «Волинь-SOS», волонтер Дмитро Василенко.





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