Волонтер подарував луцькому музею амуніцію швейцарського солдата
Сьогодні, 00:58
У Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки – поповнення фондів.
Про це пише Музейний простір Волині.
Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки отримав подарунок – елементи обмундирування швейцарського солдата періоду Другої світової війни.
Зокрема шолом М 18/40 (після реставрації), солдатський ремінь та підсумок поясний до гвинтівки Шмідта-Рубіна.
Нові експонати до музейної колекції передав керівник благодійного фонду «Волинь-SOS», волонтер Дмитро Василенко.
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Про це пише Музейний простір Волині.
Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки отримав подарунок – елементи обмундирування швейцарського солдата періоду Другої світової війни.
Зокрема шолом М 18/40 (після реставрації), солдатський ремінь та підсумок поясний до гвинтівки Шмідта-Рубіна.
Нові експонати до музейної колекції передав керівник благодійного фонду «Волинь-SOS», волонтер Дмитро Василенко.
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