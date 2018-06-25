вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волонтер подарував луцькому музею амуніцію швейцарського солдата

Волонтер подарував луцькому музею амуніцію швейцарського солдата
У Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки – поповнення фондів.

Про це пише Музейний простір Волині.

Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки отримав подарунок – елементи обмундирування швейцарського солдата періоду Другої світової війни.

Зокрема шолом М 18/40 (після реставрації), солдатський ремінь та підсумок поясний до гвинтівки Шмідта-Рубіна.

Нові експонати до музейної колекції передав керівник благодійного фонду «Волинь-SOS», волонтер Дмитро Василенко.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: музей, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські владики УПЦ (МП) проголосували проти автокефалії
Сьогодні, 01:52
Волонтер подарував луцькому музею амуніцію швейцарського солдата
Сьогодні, 00:58
Лідер гурту «Фіолет» розповів про знайомство із дружиною
Сьогодні, 00:12
27 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волинь приїде президент Польщі, - ЗМІ
26 червень, 23:10
Схожі новини
Волинський музей отримав експонати від митників Волинський музей отримав експонати від митників
12 червень, 21:29
У волинському музеї вперше експонуються рідкісні ікони У волинському музеї вперше експонуються рідкісні ікони
23 травень, 22:09
Назвали найбільшу проблему волинських музейників Назвали найбільшу проблему волинських музейників
19 травень, 07:50
«Музейна подія року» на Волині: список переможців «Музейна подія року» на Волині: список переможців
19 травень, 03:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські владики УПЦ (МП) проголосували проти автокефалії
Сьогодні, 01:52
 0
Волонтер подарував луцькому музею амуніцію швейцарського солдата
Сьогодні, 00:58
 0
Лідер гурту «Фіолет» розповів про знайомство із дружиною
Сьогодні, 00:12
 0
27 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волинь приїде президент Польщі, - ЗМІ
26 червень, 23:10
 0
Медіа
відео
1/8