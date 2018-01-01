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«Сміття» замість трактора: у Луцьку пропонують перекроїти бюджет

«Сміття» замість трактора: у Луцьку пропонують перекроїти бюджет
Мільйон гривень, які планували спрямувати на купівлю трактора для комунального підприємства «Парки і сквери міста Луцька», спрямують на купівлю сміттєсортувальної лінії.

Про це стало відомо 27 червня під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова пояснила, що є нові пропоновані зміни до бююджету. Зокрема, вона нагадала, що на купівлю трактора для КП 1, 7 млн грн. Відтак, 1, 4 млн грн запропонували перерозподілити – мільйон спрямувати на смітєсортувальну лінію, ще 200 тисяч спрямують на купівлю контейнерів для роздільного збору сміття.

Депутат Ігор Поліщук розповів, що підприємству потрібний специфічний трактор. Тож тендер на його постачання виграло підприємство з Турреччини, однак після оголошення там надзвичайного стану, договір «зірвався». Другий раз тендер відбувся, але учасники не додали Документи тож він не дійсний. Тому наразі проводити тендер немає сенсу, адже в кращому випадку вдасться купити техніку лише восени. Відтак логічніше буде купити трактор вже наступного року.

Зрештою, депутати підтримали пропозицію.



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Теги: сміття, трактор, Луцьк
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