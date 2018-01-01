«Сміття» замість трактора: у Луцьку пропонують перекроїти бюджет

Мільйон гривень, які планували спрямувати на купівлю трактора для комунального підприємства «Парки і сквери міста Луцька», спрямують на купівлю сміттєсортувальної лінії.Про це стало відомо 27 червня під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.Директор департаменту фінансів та бюджетупояснила, що є нові пропоновані зміни до бююджету. Зокрема, вона нагадала, що на купівлю трактора для КП 1, 7 млн грн. Відтак, 1, 4 млн грн запропонували перерозподілити – мільйон спрямувати на смітєсортувальну лінію, ще 200 тисяч спрямують на купівлю контейнерів для роздільного збору сміття.Депутатрозповів, що підприємству потрібний специфічний трактор. Тож тендер на його постачання виграло підприємство з Турреччини, однак після оголошення там надзвичайного стану, договір «зірвався». Другий раз тендер відбувся, але учасники не додали Документи тож він не дійсний. Тому наразі проводити тендер немає сенсу, адже в кращому випадку вдасться купити техніку лише восени. Відтак логічніше буде купити трактор вже наступного року.Зрештою, депутати підтримали пропозицію.