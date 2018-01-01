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На Волині поліцейські вилучили понад 100 рослин коноплі. ФОТО

На Волині поліцейські вилучили понад 100 рослин коноплі. ФОТО
У Турійському районі волинянка посадила рослини коноплі на території власного домогосподарства.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Рослини вилучили у вівторок, 26 червня.

Співробітники сектору кримінальної поліції в рамках проведення операції «Мак-2018» в одному із сіл району виявили та вилучили на території домогосподарства 57-річної волинянки незаконний посів коноплі у кількості 121 шт.

Усе виявлене вилучили та направили на дослідження до Волинського експертного-криміналістичного центру МВС України.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч.2 ст.310 (посів або вирощування конопель) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: коноплі, Волинь, рослина, поліція
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