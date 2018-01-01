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Поліція просить волинян впізнати чоловіків. ФОТО

Поліція просить волинян впізнати чоловіків. ФОТО
На Волині поліція просить допомогти встановити особи громадян.

Так, учора по 18:00 годині до поліції надійшло повідомлення із Луцької міської клінічної лікарні про те, що до них доставлено невстановленого чоловіка без свідомості, - інформує ГУНП Волинської області.

Чоловіка госпіталізували до реанімації.

Співробітники Луцького відділу поліції попередньо встановили, що госпіталізований перебував на автостанції №1 у Луцьку по вулиці Конякіна. Йому стало зле, він знепритомнів та потрапив до лікарні. Також стало відомо, що він був разом із знайомим.

Поліція звертається до громадян допомогти встановити особи чоловіків на фотографіях. У разі наявності будь-якої інформації про цих чоловіків просимо негайно повідомити за номерами телефонів: 066-995-30-31 або «102».

Поліція просить волинян впізнати чоловіків. ФОТО
Поліція просить волинян впізнати чоловіків. ФОТО



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Теги: поліція, розшук, чоловіки
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