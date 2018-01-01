Задля крадіжки унікального алігатора у США спалили розплідник
Сьогодні, 22:15
У Флориді (США) у розпліднику з рептиліями Animal Crossings сталася масштабна пожежа, в якій загинули майже всі його мешканці - 43 крокодили, при цьому одна унікальна тварина зникла.
Про це повідомили власники розплідника та місцева поліція, - пише ТСН.
Копи вважають, що алігатора з білою лускою і блакитними очима викрали, а пожежу влаштували, щоб замести сліди.
Алігатора звали Сніжок, а його незвичне забарвлення зумовлене лейкізмом. Господар тварини впевнений, що злочинці не зможуть продати рептилію, хоч його вартість і становить близько 100 тисяч доларів, бо вона занадто помітна: вчені з усього світу знають тільки про десять білих алігаторів.
При цьому він побоюється, що, не зумівши продати алігатора, злочинці або вб'ють тварину, або випустять його в водойму, що небезпечно для Сніжка.
Власник розплідника показував Сніжка під час дитячих екскурсій, розповідаючи на його прикладі про причини шкільної цькування. «Я говорив: «Подивіться, ми всі різні». Ви дивіться на Сніжка і говорите, що він крутий, але я готовий битися об заклад, що інші алігатори дивляться на нього і вважають, що він огидний», - говорив він місцевому виданню Daily Commercial.
Інцидент був кваліфікований як підпал, жорстоке поводження з тваринами і крадіжка зі зломом.
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Про це повідомили власники розплідника та місцева поліція, - пише ТСН.
Копи вважають, що алігатора з білою лускою і блакитними очима викрали, а пожежу влаштували, щоб замести сліди.
Алігатора звали Сніжок, а його незвичне забарвлення зумовлене лейкізмом. Господар тварини впевнений, що злочинці не зможуть продати рептилію, хоч його вартість і становить близько 100 тисяч доларів, бо вона занадто помітна: вчені з усього світу знають тільки про десять білих алігаторів.
При цьому він побоюється, що, не зумівши продати алігатора, злочинці або вб'ють тварину, або випустять його в водойму, що небезпечно для Сніжка.
Власник розплідника показував Сніжка під час дитячих екскурсій, розповідаючи на його прикладі про причини шкільної цькування. «Я говорив: «Подивіться, ми всі різні». Ви дивіться на Сніжка і говорите, що він крутий, але я готовий битися об заклад, що інші алігатори дивляться на нього і вважають, що він огидний», - говорив він місцевому виданню Daily Commercial.
Інцидент був кваліфікований як підпал, жорстоке поводження з тваринами і крадіжка зі зломом.
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