На Волині не вистачає сімейних лікарів





Про це повідомляє



Амбулаторія загальної практики сімейної медицини селища Люблинець, що у Ковельському районі, обслуговує шість ФАПів. Серед них — і заклади первинної допомоги – сусідньої Зеленської сільської ради. На вісім тисяч населення – два сімейних лікаря.



Родина Фельчуків уже визначилась зі своїм сімейним лікарем. Однак, декларацію про співпрацю підписують лише зараз. Люди цікавляться переліком послуг, які можна буде отримати в амбулаторії відколи запрацюють нові правила медичної реформи. Тобто з 1 липня.



На швидкі результати медичної реформи у Люблинці не сподіваються. Проте, надіються на хороші умови праці для медичних робітників.







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