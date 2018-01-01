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На Волині не вистачає сімейних лікарів

На Волині не вистачає сімейних лікарів
У селищі міського типу Люблинець Ковельського району істотно бракує сімейних лікарів.

Про це повідомляє 12 канал.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини селища Люблинець, що у Ковельському районі, обслуговує шість ФАПів. Серед них — і заклади первинної допомоги – сусідньої Зеленської сільської ради. На вісім тисяч населення – два сімейних лікаря.

Родина Фельчуків уже визначилась зі своїм сімейним лікарем. Однак, декларацію про співпрацю підписують лише зараз. Люди цікавляться переліком послуг, які можна буде отримати в амбулаторії відколи запрацюють нові правила медичної реформи. Тобто з 1 липня.

На швидкі результати медичної реформи у Люблинці не сподіваються. Проте, надіються на хороші умови праці для медичних робітників.



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Теги: лікар, Волинь
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