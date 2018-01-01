Аварія у Луцьку: на Відродження «беха» врізалася в Ford





Інцидент трапився зранку 28 червня, - пише



Як повідомили очевидці, ДТП сталася близько 9 години ранку. Поблизу світлофора на вулиці Відродження зіткнулися BMW та Ford.



Очевидно, водій BMW не дотримався дистанції та в’їхав у Ford.



Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. На місці працює патрульна поліція. Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Відродження зіткнулися дві іномарки.Інцидент трапився зранку 28 червня, - пише Волинська правда Як повідомили очевидці, ДТП сталася близько 9 години ранку. Поблизу світлофора на вулиці Відродження зіткнулися BMW та Ford.Очевидно, водій BMW не дотримався дистанції та в’їхав у Ford.Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. На місці працює патрульна поліція. Деталі – згодом.

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