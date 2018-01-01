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Аварія у Луцьку: на Відродження «беха» врізалася в Ford

Аварія у Луцьку: на Відродження «беха» врізалася в Ford
У Луцьку на проспекті Відродження зіткнулися дві іномарки.

Інцидент трапився зранку 28 червня, - пише Волинська правда.

Як повідомили очевидці, ДТП сталася близько 9 години ранку. Поблизу світлофора на вулиці Відродження зіткнулися BMW та Ford.

Очевидно, водій BMW не дотримався дистанції та в’їхав у Ford.

Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. На місці працює патрульна поліція. Деталі – згодом.


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Теги: дтп, аварія
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