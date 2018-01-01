Аварія у Луцьку: на Відродження «беха» врізалася в Ford
Сьогодні, 10:15
У Луцьку на проспекті Відродження зіткнулися дві іномарки.
Інцидент трапився зранку 28 червня, - пише Волинська правда.
Як повідомили очевидці, ДТП сталася близько 9 години ранку. Поблизу світлофора на вулиці Відродження зіткнулися BMW та Ford.
Очевидно, водій BMW не дотримався дистанції та в’їхав у Ford.
Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. На місці працює патрульна поліція. Деталі – згодом.
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Інцидент трапився зранку 28 червня, - пише Волинська правда.
Як повідомили очевидці, ДТП сталася близько 9 години ранку. Поблизу світлофора на вулиці Відродження зіткнулися BMW та Ford.
Очевидно, водій BMW не дотримався дистанції та в’їхав у Ford.
Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. На місці працює патрульна поліція. Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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