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День народження Олени Пчілки відзначать фольклорним дійством

День народження Олени Пчілки відзначать фольклорним дійством
У Колодяжному відзначать 169 річницю від дня народження Олени Пчілки.

29 червня о 12:00 у Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки до 169-ї річниці від дня народження Олени Пчілки відбудеться літературно-мистецький захід, - повідомили на сайті музею.

Окремим підрозділом святкування стане фольклорне дійство − виступ дитячого гурту «Жайворонки» під керівництвом Тетяни Ціхоцької − талановитої української співачки, композитора, режисера постановника, виконавиці авторських пісень, українського романсу, українських народних пісень, сценариста і солістки концертних шоу.

У цей день до музею завітають поважні гості – професор, англійський славіст, перекладач творів Лесі Українки Патрик Джон Корнесс та письменниця, перекладачка, авторка досліджень про Лесю Українку Євгенія Кононенко.

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Теги: Олена Пчілка, День народження
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