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Вантажівка виїхала на зустрічну і «розрізала» навпіл легковик. ФОТО

Вантажівка виїхала на зустрічну і «розрізала» навпіл легковик. ФОТО
На трасі Київ-Чернігів трапилася аварія: вантажівку занесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з легковиком.

Про це пише ТСН.

Під час потужної зливи вантажівку, що прямувала у столицю, занесло і викинуло на зустрічну, де їхав легковий Volkswagen.

Легковик розірвало навпіл. Дивом ні водій вантажівки ні водій і пасажир легковика, які сиділи спереду не постраждали.

На трасі утворився багатокілометровий затор в бік Чернігова.
Вантажівка виїхала на зустрічну і «розрізала» навпіл легковик. ФОТО
Вантажівка виїхала на зустрічну і «розрізала» навпіл легковик. ФОТО
Вантажівка виїхала на зустрічну і «розрізала» навпіл легковик. ФОТО
Вантажівка виїхала на зустрічну і «розрізала» навпіл легковик. ФОТО
Вантажівка виїхала на зустрічну і «розрізала» навпіл легковик. ФОТО
Вантажівка виїхала на зустрічну і «розрізала» навпіл легковик. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП
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