Вантажівка виїхала на зустрічну і «розрізала» навпіл легковик. ФОТО
Сьогодні, 17:17
На трасі Київ-Чернігів трапилася аварія: вантажівку занесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з легковиком.
Про це пише ТСН.
Під час потужної зливи вантажівку, що прямувала у столицю, занесло і викинуло на зустрічну, де їхав легковий Volkswagen.
Легковик розірвало навпіл. Дивом ні водій вантажівки ні водій і пасажир легковика, які сиділи спереду не постраждали.
На трасі утворився багатокілометровий затор в бік Чернігова.
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Про це пише ТСН.
Під час потужної зливи вантажівку, що прямувала у столицю, занесло і викинуло на зустрічну, де їхав легковий Volkswagen.
Легковик розірвало навпіл. Дивом ні водій вантажівки ні водій і пасажир легковика, які сиділи спереду не постраждали.
На трасі утворився багатокілометровий затор в бік Чернігова.
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