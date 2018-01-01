Вантажівка виїхала на зустрічну і «розрізала» навпіл легковик. ФОТО





Про це пише



Під час потужної зливи вантажівку, що прямувала у столицю, занесло і викинуло на зустрічну, де їхав легковий Volkswagen.



Легковик розірвало навпіл. Дивом ні водій вантажівки ні водій і пасажир легковика, які сиділи спереду не постраждали.



На трасі утворився багатокілометровий затор в бік Чернігова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Київ-Чернігів трапилася аварія: вантажівку занесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з легковиком.Про це пише ТСН Під час потужної зливи вантажівку, що прямувала у столицю, занесло і викинуло на зустрічну, де їхав легковий Volkswagen.Легковик розірвало навпіл. Дивом ні водій вантажівки ні водій і пасажир легковика, які сиділи спереду не постраждали.На трасі утворився багатокілометровий затор в бік Чернігова.

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