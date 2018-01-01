У стилі «кіно»: старовижівські учні оригінально «відгуляли» випускний. ФОТО





Урочиста церемонія вручення атестатів відбулася 29 червня у неординарному стилі кіно, - пише



Випускники та «продюсери» заходу взялися за справу креативно. Ось уже ближче до вечора на подвір’ї школи зібралося чимало друзів, рідних та близьких, школярів та просто знайомих випускників. 37 щасливих облич спускалися по червоній доріжці, немов зірки. Вони справді були зірками цього свята: у дівчат виблискували у волоссі діадеми, а хлопці тішили присутніх своєю невимушеністю та щирими посмішками.



Настав момент вручення атестатів. Випускники йшли гордо, впевнено і красиво, а директор школи Марія Резь щиро бажала кожному успіху у подальшому житті. Батьки та рідні вітали їх: засипали квітами та подарунками. Мало хто стримував сльози, адже все це відбувалося під «акомпанемент» щирих матусиних слів.



Усіх випускників та присутніх енергійно привітав колектив маленьких танцівниць. Матусі та навіть бабусі випускників співали пісні і бажали дітям легкої долі. Своїм танцем під найсучасніші треки веселі матусі «запалили» усіх. Круті, стильні та драйвові: вони показали, на що здатні для своїх синів та дочок. Серію привітань піснею «закрив» Ярослав Карпук.



Надали слово і винуватцям свята. Кожен з них вдячний батькам за життя, турботу і підтримку. Зі сльозами на очах та міцними обіймами випускники танцювали з найріднішими. Вони попрощалися з класними керівниками та подякували їм за науку.



Наостанок хлопці та дівчата виконали чуттєвий випускний танець. Сумні і водночас щасливі, бо вже дорослі, випускники фотографувалися з рідними та друзями і приймали привітання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Випускники Старовижівської школи-гімназії оригінально відсвяткували вручення шкільних атестатів.Урочиста церемонія вручення атестатів відбулася 29 червня у неординарному стилі кіно, - пише Волинська правда Випускники та «продюсери» заходу взялися за справу креативно. Ось уже ближче до вечора на подвір’ї школи зібралося чимало друзів, рідних та близьких, школярів та просто знайомих випускників. 37 щасливих облич спускалися по червоній доріжці, немов зірки. Вони справді були зірками цього свята: у дівчат виблискували у волоссі діадеми, а хлопці тішили присутніх своєю невимушеністю та щирими посмішками.Настав момент вручення атестатів. Випускники йшли гордо, впевнено і красиво, а директор школищиро бажала кожному успіху у подальшому житті. Батьки та рідні вітали їх: засипали квітами та подарунками. Мало хто стримував сльози, адже все це відбувалося під «акомпанемент» щирих матусиних слів.Усіх випускників та присутніх енергійно привітав колектив маленьких танцівниць. Матусі та навіть бабусі випускників співали пісні і бажали дітям легкої долі. Своїм танцем під найсучасніші треки веселі матусі «запалили» усіх. Круті, стильні та драйвові: вони показали, на що здатні для своїх синів та дочок. Серію привітань піснею «закрив»Надали слово і винуватцям свята. Кожен з них вдячний батькам за життя, турботу і підтримку. Зі сльозами на очах та міцними обіймами випускники танцювали з найріднішими. Вони попрощалися з класними керівниками та подякували їм за науку.Наостанок хлопці та дівчата виконали чуттєвий випускний танець. Сумні і водночас щасливі, бо вже дорослі, випускники фотографувалися з рідними та друзями і приймали привітання.

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