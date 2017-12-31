вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька мав стояти багатоповерховий готель

У центрі Луцька мав стояти багатоповерховий готель
У Луцьку, на Лесі Українки, могли побудувати 9-типоверховий готель «Турист», який спроектував архітектор Володимир Мороз.

Про це йдеться у інтерв'ю з архітектором, пишуть Хроніки Любарта.

На запитання, який був перший проект митця в Луцьку, той відповів: «О, це було дуже цікаво! Це, на жаль, нереалізований великий проект готелю «Турист», який мав бути на розі теперішніх вулиць Лесі Українки і Кривого Валу».

Він зауважив, що було замовлення від профспілок на 9-поверховий комплекс з рестораном та кінозалом.

«Вся документація тоді проходила через Москву. Я поїхав туди на затвердження проекту, і мене вразило дуже демократичне богемне середовище, яке тоді панувало. Бачив там навіть відомого на весь Союз гумориста Геннадія Хазанова, який приїжджав туди виступати… Московський архітектор, який переглядав мій проект, зробив тоді декілька зауважень, і я за ніч переробляв свій проект.

Я повернувся до Луцька із затвердженим проектом і з запалом хотів приступити до його реалізації. Але раптом фінансування перекрили, і в результаті там побудували вузол зв’язку. А ви уявляєте, як би цей готель змінив все це місце?!» - розповідає архітектор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: готель, проект. Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани просять заборонити збір коштів для шкіл та дитячих садків
Сьогодні, 10:15
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами червня
Сьогодні, 10:02
У центрі Луцька мав стояти багатоповерховий готель
Сьогодні, 10:00
Синоптики попереджають про дощ і похолодання
Сьогодні, 09:54
У Ковелі чоловік під «наркотою» керував автівкою
Сьогодні, 09:39
Схожі новини
Подвійні стандарти в міській раді: як голосує луцький «УКРОП» Подвійні стандарти в міській раді: як голосує луцький «УКРОП»
31 грудень, 2017, 18:54
Ноу-хау для домашніх улюбленців: у Луцькому зоопарку створять «готель» Ноу-хау для домашніх улюбленців: у Луцькому зоопарку створять «готель»
25 грудень, 2017, 18:01
На Волині на місці колишнього заводу збудують готель На Волині на місці колишнього заводу збудують готель
07 листопад, 2017, 15:37
Топ-7 найнезвичніших готелів України. ФОТО Топ-7 найнезвичніших готелів України. ФОТО
16 жовтень, 2017, 08:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сотні українських пасажирів застрягли в аеропортах деяких країн
Сьогодні, 10:52
 0
У Луцьку чоловіка, який напав на матір з ножем, відправили на лікування
Сьогодні, 10:35
 0
Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
Сьогодні, 10:26
 0
Лучани просять заборонити збір коштів для шкіл та дитячих садків
Сьогодні, 10:15
 0
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами червня
Сьогодні, 10:02
 0
Медіа
відео
1/8