У центрі Луцька мав стояти багатоповерховий готель

Володимир Мороз.



Про це йдеться у інтерв'ю з архітектором, пишуть



На запитання, який був перший проект митця в Луцьку, той відповів: «О, це було дуже цікаво! Це, на жаль, нереалізований великий проект готелю «Турист», який мав бути на розі теперішніх вулиць Лесі Українки і Кривого Валу».



Він зауважив, що було замовлення від профспілок на 9-поверховий комплекс з рестораном та кінозалом.



«Вся документація тоді проходила через Москву. Я поїхав туди на затвердження проекту, і мене вразило дуже демократичне богемне середовище, яке тоді панувало. Бачив там навіть відомого на весь Союз гумориста Геннадія Хазанова, який приїжджав туди виступати… Московський архітектор, який переглядав мій проект, зробив тоді декілька зауважень, і я за ніч переробляв свій проект.



Я повернувся до Луцька із затвердженим проектом і з запалом хотів приступити до його реалізації. Але раптом фінансування перекрили, і в результаті там побудували вузол зв’язку. А ви уявляєте, як би цей готель змінив все це місце?!» - розповідає архітектор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на Лесі Українки, могли побудувати 9-типоверховий готель «Турист», який спроектував архітекторПро це йдеться у інтерв'ю з архітектором, пишуть Хроніки Любарта На запитання, який був перший проект митця в Луцьку, той відповів: «О, це було дуже цікаво! Це, на жаль, нереалізований великий проект готелю «Турист», який мав бути на розі теперішніх вулиць Лесі Українки і Кривого Валу».Він зауважив, що було замовлення від профспілок на 9-поверховий комплекс з рестораном та кінозалом.«Вся документація тоді проходила через Москву. Я поїхав туди на затвердження проекту, і мене вразило дуже демократичне богемне середовище, яке тоді панувало. Бачив там навіть відомого на весь Союз гумориста, який приїжджав туди виступати… Московський архітектор, який переглядав мій проект, зробив тоді декілька зауважень, і я за ніч переробляв свій проект.Я повернувся до Луцька із затвердженим проектом і з запалом хотів приступити до його реалізації. Але раптом фінансування перекрили, і в результаті там побудували вузол зв’язку. А ви уявляєте, як би цей готель змінив все це місце?!» - розповідає архітектор.

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