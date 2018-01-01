Лучан кличуть на грандіозний концерт LUX FM Party

Арсен Мірзоян, Даша Астаф’єва, ПОЛІГРАФ ШАРІКOFF a.k.a. SERYOGA, гурту «DILEMMA» та ведучих Слави Дьоміна і Василіси Рядних, команда організаторів підготувала надзвичайно багато сюрпризів.



«Найперше, ми підготували спеціальну пропозицію для фірм та великих компаній. Зателефонувавши за довідковими телефонами агенції: +380 97 376 85 93, +380 66 555 79 86 можна придбати квитки за оптовими цінами зі знижкою, та забронювати окремо відведену територію із столиками на FOOD-зоні, яка буде обмежена від інших, і ніхто не заважатиме відпочити та святкувати день торгівлі чи просто проводити корпоративний відпочинок», - повідомляють організатори.



«Також ми розуміємо, що велика кількість відвідувачів буде з дітьми, тому для них буде також буде зона розваг, щоб діти не сумували та могли вдосталь відпочити та награтися, а дорослі в той час матимуть зможу позмагатися у силі та кмітливості на спортивних та цікавих розвагах у дорослій зоні. Крім того, як і раніше анонсувалося, буде розіграш призів на суму 50 000 грн, де матиме шанс перемогти кожен відвідувач події», -



Наразі в мережі відомі волиняни активно підтримують луцьку івент-агенцію «Tikhonov сoncert and event agency» у їх першому стадіонному концерті.













Квитки можна придбати за координатами:



- Каса в брендованій палатці на Театральному майдані (всі святковідні та вихідні) (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)

- Каса стадіону "Авангард" (м. Луцьк, проспект Перемоги, 7а) (з 12:00 - до 20:00)

- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2) (з 13:00 - до 19:00)

- Сайт kontramarka.ua (https://lutsk.kontramarka.ua/ru/event/lux-fm-party-tour-luck-47404-62063.html)

- Сайт kasa.in.ua (https://kasa.in.ua/lux-fm-party-tour-luck)

- Сайт karabas.com (https://lutsk.karabas.com/ua/lux-fm-party-tour-2)

- Магазин «ЯБЛУКО» , ЦУМ, 1 поверх, (м. Луцьк, Театральний майдан)

- Бар «П‘ятниця» (м. Луцьк, проспект Волі 17)

- Бар «П’ятниця» (м. Луцьк, бульвар Дружби Народів 13А)

- Ц «Промінь» 4 поверх «Піца Експрес» (м. Луцьк, проспект Грушевського 1)

- РЦ «Промінь» каса Multiplex (м. Луцьк, проспект Грушевського 1)

- Магазин «Медісон» (м. Луцьк, вул. Лесі Українки ) .

- Магазин «Кобза» (м. Луцьк, вул. Стрілецька)



Довідка за телефонами: +380 66 555 79 86, +380 97 376 85 93.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Радіо «Люкс ФМ» за підтримки луцької івент-агенції Tikhonov сoncert and event agency організовують 31 липня на стадіоні «Авангард» масштабне дійство , на котрому крім зіркових артистів:та ведучих, команда організаторів підготувала надзвичайно багато сюрпризів.«Найперше, ми підготували спеціальну пропозицію для фірм та великих компаній. Зателефонувавши за довідковими телефонами агенції: +380 97 376 85 93, +380 66 555 79 86 можна придбати квитки за оптовими цінами зі знижкою, та забронювати окремо відведену територію із столиками на FOOD-зоні, яка буде обмежена від інших, і ніхто не заважатиме відпочити та святкувати день торгівлі чи просто проводити корпоративний відпочинок», - повідомляють організатори.«Також ми розуміємо, що велика кількість відвідувачів буде з дітьми, тому для них буде також буде зона розваг, щоб діти не сумували та могли вдосталь відпочити та награтися, а дорослі в той час матимуть зможу позмагатися у силі та кмітливості на спортивних та цікавих розвагах у дорослій зоні. Крім того, як і раніше анонсувалося, буде розіграш призів на суму 50 000 грн, де матиме шанс перемогти кожен відвідувач події», -Наразі в мережі відомі волиняни активно підтримують луцьку івент-агенцію «Tikhonov сoncert and event agency» у їх першому стадіонному концерті.Квитки можна придбати за координатами:- Каса в брендованій палатці на Театральному майдані (всі святковідні та вихідні) (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)- Каса стадіону "Авангард" (м. Луцьк, проспект Перемоги, 7а) (з 12:00 - до 20:00)- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2) (з 13:00 - до 19:00)- Сайт kontramarka.ua (https://lutsk.kontramarka.ua/ru/event/lux-fm-party-tour-luck-47404-62063.html)- Сайт kasa.in.ua (https://kasa.in.ua/lux-fm-party-tour-luck)- Сайт karabas.com (https://lutsk.karabas.com/ua/lux-fm-party-tour-2)- Магазин «ЯБЛУКО» , ЦУМ, 1 поверх, (м. Луцьк, Театральний майдан)- Бар «П‘ятниця» (м. Луцьк, проспект Волі 17)- Бар «П’ятниця» (м. Луцьк, бульвар Дружби Народів 13А)- Ц «Промінь» 4 поверх «Піца Експрес» (м. Луцьк, проспект Грушевського 1)- РЦ «Промінь» каса Multiplex (м. Луцьк, проспект Грушевського 1)- Магазин «Медісон» (м. Луцьк, вул. Лесі Українки ) .- Магазин «Кобза» (м. Луцьк, вул. Стрілецька)Довідка за телефонами: +380 66 555 79 86, +380 97 376 85 93.

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