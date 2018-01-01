Лучан кличуть на грандіозний концерт LUX FM Party
Сьогодні, 17:02
Радіо «Люкс ФМ» за підтримки луцької івент-агенції Tikhonov сoncert and event agency організовують 31 липня на стадіоні «Авангард» масштабне дійство, на котрому крім зіркових артистів: Арсен Мірзоян, Даша Астаф’єва, ПОЛІГРАФ ШАРІКOFF a.k.a. SERYOGA, гурту «DILEMMA» та ведучих Слави Дьоміна і Василіси Рядних, команда організаторів підготувала надзвичайно багато сюрпризів.
«Найперше, ми підготували спеціальну пропозицію для фірм та великих компаній. Зателефонувавши за довідковими телефонами агенції: +380 97 376 85 93, +380 66 555 79 86 можна придбати квитки за оптовими цінами зі знижкою, та забронювати окремо відведену територію із столиками на FOOD-зоні, яка буде обмежена від інших, і ніхто не заважатиме відпочити та святкувати день торгівлі чи просто проводити корпоративний відпочинок», - повідомляють організатори.
«Також ми розуміємо, що велика кількість відвідувачів буде з дітьми, тому для них буде також буде зона розваг, щоб діти не сумували та могли вдосталь відпочити та награтися, а дорослі в той час матимуть зможу позмагатися у силі та кмітливості на спортивних та цікавих розвагах у дорослій зоні. Крім того, як і раніше анонсувалося, буде розіграш призів на суму 50 000 грн, де матиме шанс перемогти кожен відвідувач події», -
Наразі в мережі відомі волиняни активно підтримують луцьку івент-агенцію «Tikhonov сoncert and event agency» у їх першому стадіонному концерті.
Квитки можна придбати за координатами:
- Каса в брендованій палатці на Театральному майдані (всі святковідні та вихідні) (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)
- Каса стадіону "Авангард" (м. Луцьк, проспект Перемоги, 7а) (з 12:00 - до 20:00)
- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2) (з 13:00 - до 19:00)
- Сайт kontramarka.ua (https://lutsk.kontramarka.ua/ru/event/lux-fm-party-tour-luck-47404-62063.html)
- Сайт kasa.in.ua (https://kasa.in.ua/lux-fm-party-tour-luck)
- Сайт karabas.com (https://lutsk.karabas.com/ua/lux-fm-party-tour-2)
- Магазин «ЯБЛУКО» , ЦУМ, 1 поверх, (м. Луцьк, Театральний майдан)
- Бар «П‘ятниця» (м. Луцьк, проспект Волі 17)
- Бар «П’ятниця» (м. Луцьк, бульвар Дружби Народів 13А)
- Ц «Промінь» 4 поверх «Піца Експрес» (м. Луцьк, проспект Грушевського 1)
- РЦ «Промінь» каса Multiplex (м. Луцьк, проспект Грушевського 1)
- Магазин «Медісон» (м. Луцьк, вул. Лесі Українки ) .
- Магазин «Кобза» (м. Луцьк, вул. Стрілецька)
Довідка за телефонами: +380 66 555 79 86, +380 97 376 85 93.
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«Найперше, ми підготували спеціальну пропозицію для фірм та великих компаній. Зателефонувавши за довідковими телефонами агенції: +380 97 376 85 93, +380 66 555 79 86 можна придбати квитки за оптовими цінами зі знижкою, та забронювати окремо відведену територію із столиками на FOOD-зоні, яка буде обмежена від інших, і ніхто не заважатиме відпочити та святкувати день торгівлі чи просто проводити корпоративний відпочинок», - повідомляють організатори.
«Також ми розуміємо, що велика кількість відвідувачів буде з дітьми, тому для них буде також буде зона розваг, щоб діти не сумували та могли вдосталь відпочити та награтися, а дорослі в той час матимуть зможу позмагатися у силі та кмітливості на спортивних та цікавих розвагах у дорослій зоні. Крім того, як і раніше анонсувалося, буде розіграш призів на суму 50 000 грн, де матиме шанс перемогти кожен відвідувач події», -
Наразі в мережі відомі волиняни активно підтримують луцьку івент-агенцію «Tikhonov сoncert and event agency» у їх першому стадіонному концерті.
Квитки можна придбати за координатами:
- Каса в брендованій палатці на Театральному майдані (всі святковідні та вихідні) (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)
- Каса стадіону "Авангард" (м. Луцьк, проспект Перемоги, 7а) (з 12:00 - до 20:00)
- Каса Драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2) (з 13:00 - до 19:00)
- Сайт kontramarka.ua (https://lutsk.kontramarka.ua/ru/event/lux-fm-party-tour-luck-47404-62063.html)
- Сайт kasa.in.ua (https://kasa.in.ua/lux-fm-party-tour-luck)
- Сайт karabas.com (https://lutsk.karabas.com/ua/lux-fm-party-tour-2)
- Магазин «ЯБЛУКО» , ЦУМ, 1 поверх, (м. Луцьк, Театральний майдан)
- Бар «П‘ятниця» (м. Луцьк, проспект Волі 17)
- Бар «П’ятниця» (м. Луцьк, бульвар Дружби Народів 13А)
- Ц «Промінь» 4 поверх «Піца Експрес» (м. Луцьк, проспект Грушевського 1)
- РЦ «Промінь» каса Multiplex (м. Луцьк, проспект Грушевського 1)
- Магазин «Медісон» (м. Луцьк, вул. Лесі Українки ) .
- Магазин «Кобза» (м. Луцьк, вул. Стрілецька)
Довідка за телефонами: +380 66 555 79 86, +380 97 376 85 93.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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