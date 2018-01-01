«Майте стид і совість»: на дитячому майданчику випасають коней і розпивають спиртне
Сьогодні, 14:14
У селі Смідин Старовижівського району на території дитячого садочка,
випасають коней та розпивають алкогольні напої.
Про це йдеться на сторінці смідинського ДНЗ «Малятко» у facebook.
Зазначається, що тротуар перед входом до дитсадка був "всіяний" сміттям, а на дитячому майданчику випасався кінь.
"Майте стид і совість: тут гралися, граються і будуть гратися ВАШІ діти... Також доводимо до відома власників домашніх тварин випасати тварин на території дитсадка заборонено законом. При виявленні тварин ми будемо викликати поліцію і карати власників згідно закону", - йдеться у дописі.
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випасають коней та розпивають алкогольні напої.
Про це йдеться на сторінці смідинського ДНЗ «Малятко» у facebook.
Зазначається, що тротуар перед входом до дитсадка був "всіяний" сміттям, а на дитячому майданчику випасався кінь.
"Майте стид і совість: тут гралися, граються і будуть гратися ВАШІ діти... Також доводимо до відома власників домашніх тварин випасати тварин на території дитсадка заборонено законом. При виявленні тварин ми будемо викликати поліцію і карати власників згідно закону", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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