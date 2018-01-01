«Майте стид і совість»: на дитячому майданчику випасають коней і розпивають спиртне



випасають коней та розпивають алкогольні напої.



Про це йдеться на сторінці смідинського ДНЗ «Малятко» у



Зазначається, що тротуар перед входом до дитсадка був "всіяний" сміттям, а на дитячому майданчику випасався кінь.



"Майте стид і совість: тут гралися, граються і будуть гратися ВАШІ діти... Також доводимо до відома власників домашніх тварин випасати тварин на території дитсадка заборонено законом. При виявленні тварин ми будемо викликати поліцію і карати власників згідно закону", - йдеться у дописі.



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