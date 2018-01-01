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«Майте стид і совість»: на дитячому майданчику випасають коней і розпивають спиртне

«Майте стид і совість»: на дитячому майданчику випасають коней і розпивають спиртне
У селі Смідин Старовижівського району на території дитячого садочка,
випасають коней та розпивають алкогольні напої.

Про це йдеться на сторінці смідинського ДНЗ «Малятко» у facebook.

Зазначається, що тротуар перед входом до дитсадка був "всіяний" сміттям, а на дитячому майданчику випасався кінь.

"Майте стид і совість: тут гралися, граються і будуть гратися ВАШІ діти... Також доводимо до відома власників домашніх тварин випасати тварин на території дитсадка заборонено законом. При виявленні тварин ми будемо викликати поліцію і карати власників згідно закону", - йдеться у дописі.
«Майте стид і совість»: на дитячому майданчику випасають коней і розпивають спиртне
«Майте стид і совість»: на дитячому майданчику випасають коней і розпивають спиртне
«Майте стид і совість»: на дитячому майданчику випасають коней і розпивають спиртне

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Теги: дитсадок, Смідин
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