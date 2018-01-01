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МакДональдз відповів Луцькраді щодо відкриття закладу

МакДональдз відповів Луцькраді щодо відкриття закладу
У Луцькій міській раді оприлюднили відповідь на звернення мерії до компанії "МакДональдз Юкрейн ЛТД" щодо розширення мережі закладів у Луцьку.

У відповіді йдеться, що Луцьк є одним із перспективних міст, однак жодних домовленостей нині немає. До слова, самого тексту звернення не опубліковано, лише відповідь, - пише Конкурент.

Поза відсутність офіційних домовленостей, як повідомляв "Конкурент" раніше, переговори велися. Зокрема, це підтверджував колишній заступник міського голови Тарас Яковлев.

Відомо, що компанія тоді розглядала ділянку на розі проспекту Грушевського та вулиці Стрілецької. Цю землю мали виставити на аукціон, а інвестори боротися за право вести на ній бізнес, зокрема, будувати заклад. Виручені кошти пішли би до бюджету міста.

Однак депутати ухвалили рішення, аби на цій ділянці був Сквер авіаторів. Його там мали би облагородити, втім поки що цього не сталося. Лобіював це питання представник Організації волинських авіалюбителів Ілля Сметанін.

До слова, він виявився причетним до скандалу щодо поїздки делегації від України у так званому Міжнародному форумі Переможців, що відбувся у російському Брянську наприкінці квітня цього року і був присвячений річниці перемоги і 75-річчю звільнення Брянщини від німецько-фашистських загарбників.

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Теги: МакДональдс, Луцькрада
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