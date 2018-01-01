Волинянин вирощував мак у себе на городі

У селі Адамівка Ратнівського району поліцейські вилучили мак з присадибної ділянки волинянина.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Зазначюать, що 26-річний місцевий мешканець виростив 135 рослин снодійного маку.Вилучені рослини направили для проведення експертизи в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС України.За фактом посіву або вирощування снодійного маку слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 1,7 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.