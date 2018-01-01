У Луцьку під дверима квартири ледь не вибухнула граната. ФОТО
Сьогодні, 01:03
У Луцьку, на вулиці Конякіна, 15 невідомі поклали під двері квартири бойову гранату.
Про це повідомляє Суспільне.Волинь.
Гранату виявив ветеран Афганістану, який проживає у сусідній квартирі на шостому поверсі.
Предмет вилучили вибухотехніки.
Потерпілого доправили до міськвідділу поліції.
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Про це повідомляє Суспільне.Волинь.
Гранату виявив ветеран Афганістану, який проживає у сусідній квартирі на шостому поверсі.
Предмет вилучили вибухотехніки.
Потерпілого доправили до міськвідділу поліції.
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