У Луцьку під дверима квартири ледь не вибухнула граната. ФОТО





Про це повідомляє



Гранату виявив ветеран Афганістану, який проживає у сусідній квартирі на шостому поверсі.



Предмет вилучили вибухотехніки.



Потерпілого доправили до міськвідділу поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на вулиці Конякіна, 15 невідомі поклали під двері квартири бойову гранату.Про це повідомляє Суспільне.Волинь Гранату виявив ветеран Афганістану, який проживає у сусідній квартирі на шостому поверсі.Предмет вилучили вибухотехніки.Потерпілого доправили до міськвідділу поліції.

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