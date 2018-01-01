На Івана Купала 5-річний хлопчик впав у вогнище: стан дитини - критичний





На Харківщині під час святкування Івана Купала 5-річний хлопчик упав у багаття й отримав вкрай сильні опіки, - пише



Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області, інформація про подію надійшла до Кегичівського відділення поліції вчора, 6 липня.



Дитину за допомогою санавіації доставили до однієї з лікарень Харкова, де йому було надано всю необхідну допомогу. Як з’ясувалося, родина хлопчика відзначала свято Івана Купала. Поки батьки відволіклися на інші справи, хлопчик впав у вогнище.



Відомо, що родина потерпілого характеризується позитивно, на обліках поліції не перебуває. Слідчим Кегичівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. На даний час працівники поліції встановлюють усі обставини події. У прес-службі Харківської міськради повідомили, що постраждала дитина зараз знаходиться в лікарні.



Стан хлопця критичний. Отримані опіки значні та сильні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитину у критичному стані санавіацією доставили до лікарні у Харків, де надали всю необхідну допомогу.На Харківщині під час святкування Івана Купала 5-річний хлопчик упав у багаття й отримав вкрай сильні опіки, - пише Уніан Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області, інформація про подію надійшла до Кегичівського відділення поліції вчора, 6 липня.Дитину за допомогою санавіації доставили до однієї з лікарень Харкова, де йому було надано всю необхідну допомогу. Як з’ясувалося, родина хлопчика відзначала свято Івана Купала. Поки батьки відволіклися на інші справи, хлопчик впав у вогнище.Відомо, що родина потерпілого характеризується позитивно, на обліках поліції не перебуває. Слідчим Кегичівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. На даний час працівники поліції встановлюють усі обставини події. У прес-службі Харківської міськради повідомили, що постраждала дитина зараз знаходиться в лікарні.Стан хлопця критичний. Отримані опіки значні та сильні.

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