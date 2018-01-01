вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Івана Купала 5-річний хлопчик впав у вогнище: стан дитини - критичний

На Івана Купала 5-річний хлопчик впав у вогнище: стан дитини - критичний
Дитину у критичному стані санавіацією доставили до лікарні у Харків, де надали всю необхідну допомогу.

На Харківщині під час святкування Івана Купала 5-річний хлопчик упав у багаття й отримав вкрай сильні опіки, - пише Уніан.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області, інформація про подію надійшла до Кегичівського відділення поліції вчора, 6 липня.

Дитину за допомогою санавіації доставили до однієї з лікарень Харкова, де йому було надано всю необхідну допомогу. Як з’ясувалося, родина хлопчика відзначала свято Івана Купала. Поки батьки відволіклися на інші справи, хлопчик впав у вогнище.

Відомо, що родина потерпілого характеризується позитивно, на обліках поліції не перебуває. Слідчим Кегичівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. На даний час працівники поліції встановлюють усі обставини події. У прес-службі Харківської міськради повідомили, що постраждала дитина зараз знаходиться в лікарні.

Стан хлопця критичний. Отримані опіки значні та сильні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вогонь, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Чернівецькій області маршрутка зіткнулася з мікроавтобусом: є загиблий
Сьогодні, 01:28
Курортне «кидалово»: як туристам не потрапити на гачок шацьких шахраїв. ВІДЕО
Сьогодні, 00:22
На Івана Купала 5-річний хлопчик впав у вогнище: стан дитини - критичний
Сьогодні, 00:20
8 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Руда пухнаста красуня з Шацька позувала луцькому фотографу
07 липень, 23:29
Схожі новини
На Львівщині 13-річна дівчинка вбила ножем батька На Львівщині 13-річна дівчинка вбила ножем батька
07 липень, 19:51
Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО Ніч на Івана Купала в Луцькому зоопарку. ФОТО
07 липень, 14:38
«Моє серце розривається», - мама хворого на рак 5-річного волинянина «Моє серце розривається», - мама хворого на рак 5-річного волинянина
06 липень, 09:58
Знайшли 4-річного хлопчика, який зник у Луцьку Знайшли 4-річного хлопчика, який зник у Луцьку
03 липень, 16:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Чернівецькій області маршрутка зіткнулася з мікроавтобусом: є загиблий
Сьогодні, 01:28
 0
Курортне «кидалово»: як туристам не потрапити на гачок шацьких шахраїв. ВІДЕО
Сьогодні, 00:22
 0
На Івана Купала 5-річний хлопчик впав у вогнище: стан дитини - критичний
Сьогодні, 00:20
 0
8 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Руда пухнаста красуня з Шацька позувала луцькому фотографу
07 липень, 23:29
 0
Медіа
відео
1/8