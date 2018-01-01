вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія на Волині: ВАЗ злетів у кювет

Аварія на Волині: ВАЗ злетів у кювет
На Волині поблизу селище Ратне трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ВАЗ.

Інцидент трапився сьогодні, 8 липня, близько 15:00, - інформує видання «Кримінал».

Зазначається, що автомобіль "Жигулі" злетів у кювет.

Даних про постраждалих немає.
Аварія на Волині: ВАЗ злетів у кювет

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трагедія на Івана Купала: 5-річний хлопчик впав у вогнище
Сьогодні, 20:02
Аварія на Волині: ВАЗ злетів у кювет
Сьогодні, 19:28
Синоптик повідомила, якою буде погода у найближчі дні
Сьогодні, 19:01
У Росії внаслідок аварії загинули українці
Сьогодні, 18:05
У Володимирі авто збило електроопору. ФОТО
Сьогодні, 17:50
Схожі новини
У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Волині У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Волині
04 липень, 12:55
На Волині — аварія: один із водіїв помер у лікарні На Волині — аварія: один із водіїв помер у лікарні
04 липень, 10:45
На Волині легковик збив велосипедиста: чоловік у лікарні На Волині легковик збив велосипедиста: чоловік у лікарні
26 червень, 10:33
На Волині Volkswagen злетів у кювет та перекинувся. ФОТО На Волині Volkswagen злетів у кювет та перекинувся. ФОТО
23 червень, 15:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трагедія на Івана Купала: 5-річний хлопчик впав у вогнище
Сьогодні, 20:02
 0
Аварія на Волині: ВАЗ злетів у кювет
Сьогодні, 19:28
 0
Синоптик повідомила, якою буде погода у найближчі дні
Сьогодні, 19:01
 0
У Росії внаслідок аварії загинули українці
Сьогодні, 18:05
 0
У Володимирі авто збило електроопору. ФОТО
Сьогодні, 17:50
 0
Медіа
відео
1/8