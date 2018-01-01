Аварія на Волині: ВАЗ злетів у кювет





Інцидент трапився сьогодні, 8 липня, близько 15:00, - інформує видання



Зазначається, що автомобіль "Жигулі" злетів у кювет.



Даних про постраждалих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поблизу селище Ратне трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ВАЗ.Інцидент трапився сьогодні, 8 липня, близько 15:00, - інформує видання «Кримінал» Зазначається, що автомобіль "Жигулі" злетів у кювет.Даних про постраждалих немає.

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