Аварія на Волині: ВАЗ злетів у кювет
Сьогодні, 19:28
На Волині поблизу селище Ратне трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ВАЗ.
Інцидент трапився сьогодні, 8 липня, близько 15:00, - інформує видання «Кримінал».
Зазначається, що автомобіль "Жигулі" злетів у кювет.
Даних про постраждалих немає.
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Інцидент трапився сьогодні, 8 липня, близько 15:00, - інформує видання «Кримінал».
Зазначається, що автомобіль "Жигулі" злетів у кювет.
Даних про постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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