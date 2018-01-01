вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чиновник з Волині опублікував родинні світлини. ФОТО

Чиновник з Волині опублікував родинні світлини. ФОТО
Голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк опублікував у мережі фото до Дня родини.

Унікальні сімейні світлини чиновник опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"6 років тому ми вирішили РОДИНОЮ зібратись у с. Градиськ Маневицького району. Усім тоді не вдалось приїхати, але багато хто навіть за тисячі кілометрів прибув на родинну зустріч.
Пройшли роки... На жаль, усіх хто на фотографіях, вже і нема серед нас. Та появилось чимало нових сімей, народились діти, онуки, правнуки, праправнуки і навіть прапраправнуки! Вітаю усіх із Днем Родини! Фото 1 - Трохим і Катерина РОМАНЮКИ із своїми дітьми у 1940 році. Фото 2 - Їхні нащадки через 72 роки", - написав він.

Чиновник з Волині опублікував родинні світлини. ФОТО
Чиновник з Волині опублікував родинні світлини. ФОТО




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Андрій Линдюк, Маневичі, родина, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чиновник з Волині опублікував родинні світлини. ФОТО
Сьогодні, 04:51
Волинян закликають бути обачними до шахраїв «ДНР/ЛНР»
Сьогодні, 02:36
На луцькому вокзалі сидить бубуся: просять впізнати. ФОТО
Сьогодні, 01:03
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Коли поховають Левка Лук'яненка
08 липень, 23:18
Схожі новини
На Волині знеструмлені декілька сіл На Волині знеструмлені декілька сіл
19 червень, 08:28
На Волині затримали крадіїв металобрухту. ФОТО На Волині затримали крадіїв металобрухту. ФОТО
19 травень, 15:44
Спіймали «на гарячому»: на Волині затримали 42-річного наркоторговця Спіймали «на гарячому»: на Волині затримали 42-річного наркоторговця
23 квітень, 15:19
Маневицька влада заперечує, що в районі масово добувають бурштин Маневицька влада заперечує, що в районі масово добувають бурштин
23 січень, 14:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чиновник з Волині опублікував родинні світлини. ФОТО
Сьогодні, 04:51
 0
Волинян закликають бути обачними до шахраїв «ДНР/ЛНР»
Сьогодні, 02:36
 0
На луцькому вокзалі сидить бубуся: просять впізнати. ФОТО
Сьогодні, 01:03
 0
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Коли поховають Левка Лук'яненка
08 липень, 23:18
 0
Медіа
відео
1/8