Чиновник з Волині опублікував родинні світлини. ФОТО

Голова Маневицької райдержадміністраціїопублікував у мережі фото до Дня родини.Унікальні сімейні світлини чиновник опублікував на своїй сторінці у Facebook."6 років тому ми вирішили РОДИНОЮ зібратись у с. Градиськ Маневицького району. Усім тоді не вдалось приїхати, але багато хто навіть за тисячі кілометрів прибув на родинну зустріч.Пройшли роки... На жаль, усіх хто на фотографіях, вже і нема серед нас. Та появилось чимало нових сімей, народились діти, онуки, правнуки, праправнуки і навіть прапраправнуки! Вітаю усіх із Днем Родини! Фото 1 - Трохим і Катерина РОМАНЮКИ із своїми дітьми у 1940 році. Фото 2 - Їхні нащадки через 72 роки", - написав він.