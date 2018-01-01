Чиновник з Волині опублікував родинні світлини. ФОТО
Сьогодні, 04:51
Голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк опублікував у мережі фото до Дня родини.
Унікальні сімейні світлини чиновник опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"6 років тому ми вирішили РОДИНОЮ зібратись у с. Градиськ Маневицького району. Усім тоді не вдалось приїхати, але багато хто навіть за тисячі кілометрів прибув на родинну зустріч.
Пройшли роки... На жаль, усіх хто на фотографіях, вже і нема серед нас. Та появилось чимало нових сімей, народились діти, онуки, правнуки, праправнуки і навіть прапраправнуки! Вітаю усіх із Днем Родини! Фото 1 - Трохим і Катерина РОМАНЮКИ із своїми дітьми у 1940 році. Фото 2 - Їхні нащадки через 72 роки", - написав він.
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Унікальні сімейні світлини чиновник опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"6 років тому ми вирішили РОДИНОЮ зібратись у с. Градиськ Маневицького району. Усім тоді не вдалось приїхати, але багато хто навіть за тисячі кілометрів прибув на родинну зустріч.
Пройшли роки... На жаль, усіх хто на фотографіях, вже і нема серед нас. Та появилось чимало нових сімей, народились діти, онуки, правнуки, праправнуки і навіть прапраправнуки! Вітаю усіх із Днем Родини! Фото 1 - Трохим і Катерина РОМАНЮКИ із своїми дітьми у 1940 році. Фото 2 - Їхні нащадки через 72 роки", - написав він.
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