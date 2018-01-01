вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Узбека оштрафували за хабар прикордоннику на Волині

Узбека оштрафували за хабар прикордоннику на Волині
Намагаючись в’їхати в Україну, громадянин Узбекистану надав прикордоннику у «Домановому» хабар обсягом 10 доларів.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, - пишуть Волинські новини.

Громадянин Узбекистану у кабінеті старшого прикордонних нарядів міжнародного пункту пропуску «Доманове» у Ратнівському районі надав старшому техніку відділення логістики відділу «Доманове» Луцького прикордонного загону неправомірну вигоду обсягом 10 доларів, аби безперешкодно в'їхати на територію України.

Іноземець достовірно знав про відсутність у нього необхідних документів, що підтверджують мету запланованого перебування, та є обов'язковими для в'їзду на територію України.

Відтак, між іноземцем та прокуратурою укладено угоду про визнання винуватості, за умовами якої громадянин Узбекистану повністю і беззастережно визнав себе винним.

Отож, суд затвердив угоду та призначив іноземцю покарання у виді штрафу обсягом 8500 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нова школа у 55-му районі Луцька – майже готова
Сьогодні, 22:32
Узбека оштрафували за хабар прикордоннику на Волині
Сьогодні, 22:16
Волинян закликають вакцинуватися від кору
Сьогодні, 21:45
На каналізацію в Шацьку Мінекології виділить 25 мільйонів
Сьогодні, 21:33
Міністерство пообіцяло гроші на зарплату волинським шахтарям
Сьогодні, 21:15
Схожі новини
На Волині працівниця міськради просила 500 доларів хабара На Волині працівниця міськради просила 500 доларів хабара
10 червень, 15:41
Як «брали» начальника відділу прикордонників: ВІДЕО Як «брали» начальника відділу прикордонників: ВІДЕО
25 травень, 06:20
На Волині на хабарі у 1200 доларів «погорів» прикордонник На Волині на хабарі у 1200 доларів «погорів» прикордонник
22 травень, 16:57
У СБУ розказали, за що волинський поліцейський вимагав 20 тисяч У СБУ розказали, за що волинський поліцейський вимагав 20 тисяч
16 травень, 22:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нова школа у 55-му районі Луцька – майже готова
Сьогодні, 22:32
 0
Узбека оштрафували за хабар прикордоннику на Волині
Сьогодні, 22:16
 0
Волинян закликають вакцинуватися від кору
Сьогодні, 21:45
 0
На каналізацію в Шацьку Мінекології виділить 25 мільйонів
Сьогодні, 21:33
 0
Міністерство пообіцяло гроші на зарплату волинським шахтарям
Сьогодні, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8