Узбека оштрафували за хабар прикордоннику на Волині





Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, - пишуть



Громадянин Узбекистану у кабінеті старшого прикордонних нарядів міжнародного пункту пропуску «Доманове» у Ратнівському районі надав старшому техніку відділення логістики відділу «Доманове» Луцького прикордонного загону неправомірну вигоду обсягом 10 доларів, аби безперешкодно в'їхати на територію України.



Іноземець достовірно знав про відсутність у нього необхідних документів, що підтверджують мету запланованого перебування, та є обов'язковими для в'їзду на територію України.



Відтак, між іноземцем та прокуратурою укладено угоду про визнання винуватості, за умовами якої громадянин Узбекистану повністю і беззастережно визнав себе винним.



Отож, суд затвердив угоду та призначив іноземцю покарання у виді штрафу обсягом 8500 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Намагаючись в’їхати в Україну, громадянин Узбекистану надав прикордоннику у «Домановому» хабар обсягом 10 доларів.Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, - пишуть Волинські новини Громадянин Узбекистану у кабінеті старшого прикордонних нарядів міжнародного пункту пропуску «Доманове» у Ратнівському районі надав старшому техніку відділення логістики відділу «Доманове» Луцького прикордонного загону неправомірну вигоду обсягом 10 доларів, аби безперешкодно в'їхати на територію України.Іноземець достовірно знав про відсутність у нього необхідних документів, що підтверджують мету запланованого перебування, та є обов'язковими для в'їзду на територію України.Відтак, між іноземцем та прокуратурою укладено угоду про визнання винуватості, за умовами якої громадянин Узбекистану повністю і беззастережно визнав себе винним.Отож, суд затвердив угоду та призначив іноземцю покарання у виді штрафу обсягом 8500 гривень.

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