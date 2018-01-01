Узбека оштрафували за хабар прикордоннику на Волині
Сьогодні, 22:16
Намагаючись в’їхати в Україну, громадянин Узбекистану надав прикордоннику у «Домановому» хабар обсягом 10 доларів.
Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, - пишуть Волинські новини.
Громадянин Узбекистану у кабінеті старшого прикордонних нарядів міжнародного пункту пропуску «Доманове» у Ратнівському районі надав старшому техніку відділення логістики відділу «Доманове» Луцького прикордонного загону неправомірну вигоду обсягом 10 доларів, аби безперешкодно в'їхати на територію України.
Іноземець достовірно знав про відсутність у нього необхідних документів, що підтверджують мету запланованого перебування, та є обов'язковими для в'їзду на територію України.
Відтак, між іноземцем та прокуратурою укладено угоду про визнання винуватості, за умовами якої громадянин Узбекистану повністю і беззастережно визнав себе винним.
Отож, суд затвердив угоду та призначив іноземцю покарання у виді штрафу обсягом 8500 гривень.
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Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, - пишуть Волинські новини.
Громадянин Узбекистану у кабінеті старшого прикордонних нарядів міжнародного пункту пропуску «Доманове» у Ратнівському районі надав старшому техніку відділення логістики відділу «Доманове» Луцького прикордонного загону неправомірну вигоду обсягом 10 доларів, аби безперешкодно в'їхати на територію України.
Іноземець достовірно знав про відсутність у нього необхідних документів, що підтверджують мету запланованого перебування, та є обов'язковими для в'їзду на територію України.
Відтак, між іноземцем та прокуратурою укладено угоду про визнання винуватості, за умовами якої громадянин Узбекистану повністю і беззастережно визнав себе винним.
Отож, суд затвердив угоду та призначив іноземцю покарання у виді штрафу обсягом 8500 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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