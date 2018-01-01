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Раділа вся наша родина, - волинянка подякувала посадовцю за врятоване життя

Раділа вся наша родина, - волинянка подякувала посадовцю за врятоване життя
Волинянка подякувала посадовцю за небайдужість.

Про це на сторінці у facebook написав голова Волинської ОДА Олександр Савченко.

Зазначається, що днями на адресу голови обласної державної адміністрації надійшов лист-подяка за роботу заступника начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Валерія Руцького.

Як зазначає авторка листа Ольга Харчук, котра мешкає у Луцьку, до посадовця їй довелося звернутися, коли зіштовхнулася з великою проблемою. Її син потребував дороговартісної операції на серці. Зробити ж серйозне хірургічне втручання погодилися лікарі з Києва. Однак, його вартість шокувала жінку – 60 тисяч гривень.

Таких коштів лучанка не мала. Відтак, почала шукати допомоги серед людей, а згодом звернулася до управління охорони здоров’я облдержадміністрації та познайомилась з Валерієм Руцьким. Чоловік не просто перейнявся проблемою жінки, але й зміг допомогти. Позаяк операцію синові лучанки провели безкоштовно 28 квітня поточного року.

"Раділа вся наша родина. Не вірилось, що ще є у світі люди, котрі не байдужі до чужого горя та можуть допомогти просто за «дякую»", – зазначає у листі Ольга Миколаївна.

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Теги: подяка, лікар, Валерій Руцький, Волинь
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