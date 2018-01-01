Раділа вся наша родина, - волинянка подякувала посадовцю за врятоване життя

Волинянка подякувала посадовцю за небайдужість.Про це на сторінці у facebook написав голова Волинської ОДАЗазначається, що днями на адресу голови обласної державної адміністрації надійшов лист-подяка за роботу заступника начальника управління охорони здоров’я облдержадміністраціїЯк зазначає авторка листа, котра мешкає у Луцьку, до посадовця їй довелося звернутися, коли зіштовхнулася з великою проблемою. Її син потребував дороговартісної операції на серці. Зробити ж серйозне хірургічне втручання погодилися лікарі з Києва. Однак, його вартість шокувала жінку – 60 тисяч гривень.Таких коштів лучанка не мала. Відтак, почала шукати допомоги серед людей, а згодом звернулася до управління охорони здоров’я облдержадміністрації та познайомилась з Валерієм Руцьким. Чоловік не просто перейнявся проблемою жінки, але й зміг допомогти. Позаяк операцію синові лучанки провели безкоштовно 28 квітня поточного року."Раділа вся наша родина. Не вірилось, що ще є у світі люди, котрі не байдужі до чужого горя та можуть допомогти просто за «дякую»", – зазначає у листі Ольга Миколаївна.