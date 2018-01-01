Працівники луцької фірми перетворили узбіччя вулиці на звалище шин





Про це йдеться в повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



Звалище шин побачили інспектори відділу «Група швидкого реагування», коли відпрацьовували звернення небайдужих лучан щодо зливу нечистот на Мамсурова.



Порушнику, який засмітив вулицю автомобільною гумою, видано припис на усунення недоліків впродовж трьох діб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Використані автомобільні шини від вантажних машин залишили обабіч дороги працівники шиномонтажу, що на вулиці Мамсурова у Луцьку.Про це йдеться в повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Звалище шин побачили інспектори відділу «Група швидкого реагування», коли відпрацьовували звернення небайдужих лучан щодо зливу нечистот на Мамсурова.Порушнику, який засмітив вулицю автомобільною гумою, видано припис на усунення недоліків впродовж трьох діб.

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