Двоє лучан «спалились» з наркотиками





Так, опівночі співробітники патрульної поліції по вулиці Мир виявили в 25-річного місцевого мешканця марихуану вагою 3 г, - інформує ГУНП у Волинській області.



Тієї ж доби патрульні поліцейські по вулиці Чехова у Луцьку в 35-річного чоловіка виявили також наркотики.



Усе виявлене вилучили та направили на дослідження до Волинського експертно-криміналістичного центру МВС України.



За фактом незаконного зберігання наркотиків слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліцейські виявили в двох чоловіків наркотики.Так, опівночі співробітники патрульної поліції по вулиці Мир виявили в 25-річного місцевого мешканця марихуану вагою 3 г, - інформує ГУНП у Волинській області.Тієї ж доби патрульні поліцейські по вулиці Чехова у Луцьку в 35-річного чоловіка виявили також наркотики.Усе виявлене вилучили та направили на дослідження до Волинського експертно-криміналістичного центру МВС України.За фактом незаконного зберігання наркотиків слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

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