Двоє лучан «спалились» з наркотиками
Сьогодні, 12:39
У Луцьку поліцейські виявили в двох чоловіків наркотики.
Так, опівночі співробітники патрульної поліції по вулиці Мир виявили в 25-річного місцевого мешканця марихуану вагою 3 г, - інформує ГУНП у Волинській області.
Тієї ж доби патрульні поліцейські по вулиці Чехова у Луцьку в 35-річного чоловіка виявили також наркотики.
Усе виявлене вилучили та направили на дослідження до Волинського експертно-криміналістичного центру МВС України.
За фактом незаконного зберігання наркотиків слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.
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Так, опівночі співробітники патрульної поліції по вулиці Мир виявили в 25-річного місцевого мешканця марихуану вагою 3 г, - інформує ГУНП у Волинській області.
Тієї ж доби патрульні поліцейські по вулиці Чехова у Луцьку в 35-річного чоловіка виявили також наркотики.
Усе виявлене вилучили та направили на дослідження до Волинського експертно-криміналістичного центру МВС України.
За фактом незаконного зберігання наркотиків слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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