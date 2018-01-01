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Двоє лучан «спалились» з наркотиками

Двоє лучан «спалились» з наркотиками
У Луцьку поліцейські виявили в двох чоловіків наркотики.

Так, опівночі співробітники патрульної поліції по вулиці Мир виявили в 25-річного місцевого мешканця марихуану вагою 3 г, - інформує ГУНП у Волинській області.

Тієї ж доби патрульні поліцейські по вулиці Чехова у Луцьку в 35-річного чоловіка виявили також наркотики.

Усе виявлене вилучили та направили на дослідження до Волинського експертно-криміналістичного центру МВС України.

За фактом незаконного зберігання наркотиків слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.


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Теги: наркотики, Луцьк
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