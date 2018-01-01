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Волинська поліція розшукує злочинця. ФОТО

Волинська поліція розшукує злочинця. ФОТО
Маневицький відділ поліції розшукує чоловіка, підозрюваного у вчиненні грабежу та крадіжки.

Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.

Зокрема, шукають громадянина Сулімовського Романа Михайловича, 7 травня 1974 року народження, жителя міста Носів Чернігівської області.

Прикмети: зріст орієнтовно - 180-185 см, середньої статури, волосся пряме коротке чорне, обличчя овальне смугле, очі темні, ніс великий прямий.

Волинська поліція розшукує злочинця. ФОТО


Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформації з приводу місцезнаходження підозрюваного, невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів:068-049-79-07, (03376)21576 – чергова частина Маневицького відділу поліції, або на лінію служби «102».

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Теги: розшук, поліція, Волинь
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