Волинська поліція розшукує злочинця. ФОТО
Сьогодні, 15:41
Маневицький відділ поліції розшукує чоловіка, підозрюваного у вчиненні грабежу та крадіжки.
Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.
Зокрема, шукають громадянина Сулімовського Романа Михайловича, 7 травня 1974 року народження, жителя міста Носів Чернігівської області.
Прикмети: зріст орієнтовно - 180-185 см, середньої статури, волосся пряме коротке чорне, обличчя овальне смугле, очі темні, ніс великий прямий.
Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформації з приводу місцезнаходження підозрюваного, невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів:068-049-79-07, (03376)21576 – чергова частина Маневицького відділу поліції, або на лінію служби «102».
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Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.
Зокрема, шукають громадянина Сулімовського Романа Михайловича, 7 травня 1974 року народження, жителя міста Носів Чернігівської області.
Прикмети: зріст орієнтовно - 180-185 см, середньої статури, волосся пряме коротке чорне, обличчя овальне смугле, очі темні, ніс великий прямий.
Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформації з приводу місцезнаходження підозрюваного, невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів:068-049-79-07, (03376)21576 – чергова частина Маневицького відділу поліції, або на лінію служби «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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