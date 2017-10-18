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Назвали ТОП-10 спеціальностей, на які виділили найбільше державних місць

Назвали ТОП-10 спеціальностей, на які виділили найбільше державних місць
"Середня освіта”, “Комп'ютерні науки” та “Будівництво та цивільна інженерія” - ці та інші спеціальності отримали найбільше місць державного замовлення 2018 року.

Про це розповів генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров під час прес-брифінгу, який сьогодні, 12 липня 2018 року, відбувся в приміщенні Міністерства освіти і науки, - повідомили у міністерстві освіти і науки України.

“Вчора Уряд ухвалив постанову “Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, та підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році”. Наразі офіційний текст документа готують до публікації, однак, користуючись проектом, можна визначити низку важливих параметрів вступної кампанії. Наприклад, спеціальності, яким надано найбільший обсяг держзамовлення на основі повної загальної середньої освіти, тобто для випускників 11-х класів”, - повідомив Олег Шаров.

Так, найбільше місць держзамовлення отримали такі 10 спеціальностей:

“Середня освіта” (за усіма предметними спеціальностями) - 7 475 місць;
“Медицина” - 4 507;
“Комп'ютерні науки” - 3 216;
“Правознавство” - 3 090;
“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” - 2 736;
“Будівництво та цивільна інженерія” - 2 650;
“Філологія” (усі мовні напрями) - 2 210;
“Галузеве машинобудування” - 2 025;
“Комп'ютерна інженерія” - 1 951;
“Правоохоронна діяльність” - 1 910.

Однак Олег Шаров нагадав, що можливість навчатися на бюджеті не обмежується місцями державного замовлення. Адже частина бюджетних місць надається як регіональне замовлення.

Такі місця розподіляються в усі комунальні заклади вищої освіти, які готують фахівців різних рівнів - від молодшого спеціаліста до магістра і аспірантури.

Також регіональне замовлення надається в державних коледжах та технікумах, які не входять до складу вишів та фінансуються з місцевих бюджетів з 1 січня 2018 року.

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Теги: вступна кампанія, МОН
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