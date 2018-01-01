Муніципали знайшли в Луцьку «наливайку» з сурогатом

Працівники муніципальної варти склали адмінпротокол на продавців сурогатного алкоголю на вулиці Путінцева в Луцьку.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Адміністративний протокол за ч. 3 ст.156 КУпАП склали інспектори на продавців сурогату на вулиці Путінцева,19. На території загального користування їм вдалося виявити факт продажу та вилучити алкоголь сумнівної якості, який реалізовували з рук.Муніципали стверджують, що «чоловік та жінка влаштували за цією адресою наливайку, де щоденно випивали лучани».«Є сподівання, що «точка» закриється, адже продавці сурогату тепер матимуть справу з працівниками феміди», - йдеться у повідоменні.