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Муніципали знайшли в Луцьку «наливайку» з сурогатом

Муніципали знайшли в Луцьку «наливайку» з сурогатом
Працівники муніципальної варти склали адмінпротокол на продавців сурогатного алкоголю на вулиці Путінцева в Луцьку.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Адміністративний протокол за ч. 3 ст.156 КУпАП склали інспектори на продавців сурогату на вулиці Путінцева,19. На території загального користування їм вдалося виявити факт продажу та вилучити алкоголь сумнівної якості, який реалізовували з рук.

Муніципали стверджують, що «чоловік та жінка влаштували за цією адресою наливайку, де щоденно випивали лучани».

«Є сподівання, що «точка» закриється, адже продавці сурогату тепер матимуть справу з працівниками феміди», - йдеться у повідоменні.


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Теги: муніципали, Луцьк
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