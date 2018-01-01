Муніципали знайшли в Луцьку «наливайку» з сурогатом
13 липень, 23:47
Працівники муніципальної варти склали адмінпротокол на продавців сурогатного алкоголю на вулиці Путінцева в Луцьку.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Адміністративний протокол за ч. 3 ст.156 КУпАП склали інспектори на продавців сурогату на вулиці Путінцева,19. На території загального користування їм вдалося виявити факт продажу та вилучити алкоголь сумнівної якості, який реалізовували з рук.
Муніципали стверджують, що «чоловік та жінка влаштували за цією адресою наливайку, де щоденно випивали лучани».
«Є сподівання, що «точка» закриється, адже продавці сурогату тепер матимуть справу з працівниками феміди», - йдеться у повідоменні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Адміністративний протокол за ч. 3 ст.156 КУпАП склали інспектори на продавців сурогату на вулиці Путінцева,19. На території загального користування їм вдалося виявити факт продажу та вилучити алкоголь сумнівної якості, який реалізовували з рук.
Муніципали стверджують, що «чоловік та жінка влаштували за цією адресою наливайку, де щоденно випивали лучани».
«Є сподівання, що «точка» закриється, адже продавці сурогату тепер матимуть справу з працівниками феміди», - йдеться у повідоменні.
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