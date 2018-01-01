Найсильніші українці змагалися на Світязі. ФОТО





Змагання стартували у суботу, 14 липня, на центральноу пляжі села Світязь Шацького району, - пише інтернет-видання



На захід з різних куточків України приїхало більше десяти атлетів, а оцінював силу спортсменів найсильніший чоловік світу – Василь Вірастюк.



Під час заходу атлети будуть змагатися в п'ятьох вправах, а наймасштабніше змагання - перетягування яхти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Світязі відбувся Етап кубка України зі стронгмену.Змагання стартували у суботу, 14 липня, на центральноу пляжі села Світязь Шацького району, - пише інтернет-видання Волинь24 На захід з різних куточків України приїхало більше десяти атлетів, а оцінював силу спортсменів найсильніший чоловік світу – Василь Вірастюк.Під час заходу атлети будуть змагатися в п'ятьох вправах, а наймасштабніше змагання - перетягування яхти.

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