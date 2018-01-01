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Найсильніші українці змагалися на Світязі. ФОТО

Найсильніші українці змагалися на Світязі. ФОТО
На Світязі відбувся Етап кубка України зі стронгмену.

Змагання стартували у суботу, 14 липня, на центральноу пляжі села Світязь Шацького району, - пише інтернет-видання Волинь24.

На захід з різних куточків України приїхало більше десяти атлетів, а оцінював силу спортсменів найсильніший чоловік світу – Василь Вірастюк.

Під час заходу атлети будуть змагатися в п'ятьох вправах, а наймасштабніше змагання - перетягування яхти.

Найсильніші українці змагалися на Світязі. ФОТО
Найсильніші українці змагалися на Світязі. ФОТО
Найсильніші українці змагалися на Світязі. ФОТО
Найсильніші українці змагалися на Світязі. ФОТО
Найсильніші українці змагалися на Світязі. ФОТО
Найсильніші українці змагалися на Світязі. ФОТО
Найсильніші українці змагалися на Світязі. ФОТО
Найсильніші українці змагалися на Світязі. ФОТО

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Теги: Василь Вірастюк, спорт
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