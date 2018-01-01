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«Луцькі ринки» вже витратили 150 тисяч

«Луцькі ринки» вже витратили 150 тисяч
За три місяці роботи новостворене комунальне підприємство «Луцькі ринки» витратило майже 150 тисяч гривень.

Така інформація оприлюднена в Електронному реєстрі публічних фінансів E-Data, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Найбільше грошей пішло на зарплату та відрахування із заробітку – 85 тисяч гривень. Зокрема, у квітні – 18 тис. грн., у травні – 29 тис. грн. та у червні – 38 тис. грн.

Як відомо, директор «Луцьких ринків» Ігор Корольчук має зарплату 22,5 тис. грн.

Ще 10 тис. грн. підприємство сплатило податку за землю.

Канцтоварів купили майже на 9 тис грн. (продавець - ТОВ «Корвет»), іще 6 тис. грн. витратили на покупку стендів (ПП «Арт-Дизайн»).

У червні «Луцькі ринки» купували оргтехніку: ноутбук та планшет за 14 тис. грн., а також кабель та мишку за 4,2 тис. грн. придбали у підприємця Сергія Никонюка.

Також купили програму «1С Бухгалтерія» за 6,7 тис. грн. і касовий апарат ЕККА «ВАМП-МIКРО» за 5 тис. грн.

За схему розміщення торгових рядів заплатили підприємцю Вʼячеславу Додіку 1,5 тис. грн. Також 4 тис. грн. заплатили «Технічному бюро кадастру» за коригування топографо-геодезичного знімання.

Нагадаємо, що під час сесії 25 квітня депутати Луцькради надали у постійне користування КП «Луцькі ринки» ділянку Старого ринку, по вулиці Глушець, 1, площею 0,5904 гектара, мотивуючи це тим, що таким чином забезпечуватимуть надходження коштів до міського бюджету, а не збагачення «Волинської облспоживспілки».

Тим часом, інформують підприємці, з них щодня працівники «Волинської облспоживспілки» та паралельно працівники КП «Луцькі ринки» вимагають коштів із оренди ринку.

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Теги: ринок, Луцьк
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