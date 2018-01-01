Аварія в Луцьку: зіткнулися три автомобілі





Аварія сталася приблизно о 20:30 сьогодні, 16 липня, - повідомляє



На вулиці Данила Галицького у Луцьку зіткнулися три автомобілі: BMW, Renault і ВАЗ. Внаслідок ДТП рух вулицею був ускладнений.



Про постраждалих не повідомляється. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.



Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Данила Галицького в Луцьку потрапили відразу три автомобілі.Аварія сталася приблизно о 20:30 сьогодні, 16 липня, - повідомляє Волинська правда На вулиці Данила Галицького у Луцьку зіткнулися три автомобілі: BMW, Renault і ВАЗ. Внаслідок ДТП рух вулицею був ускладнений.Про постраждалих не повідомляється. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.Деталі згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію