Аварія в Луцьку: зіткнулися три автомобілі
Сьогодні, 21:38
У дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Данила Галицького в Луцьку потрапили відразу три автомобілі.
Аварія сталася приблизно о 20:30 сьогодні, 16 липня, - повідомляє Волинська правда.
На вулиці Данила Галицького у Луцьку зіткнулися три автомобілі: BMW, Renault і ВАЗ. Внаслідок ДТП рух вулицею був ускладнений.
Про постраждалих не повідомляється. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
Деталі згодом.
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Аварія сталася приблизно о 20:30 сьогодні, 16 липня, - повідомляє Волинська правда.
На вулиці Данила Галицького у Луцьку зіткнулися три автомобілі: BMW, Renault і ВАЗ. Внаслідок ДТП рух вулицею був ускладнений.
Про постраждалих не повідомляється. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
Деталі згодом.
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