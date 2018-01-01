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Аварія в Луцьку: зіткнулися три автомобілі

Аварія в Луцьку: зіткнулися три автомобілі
У дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Данила Галицького в Луцьку потрапили відразу три автомобілі.

Аварія сталася приблизно о 20:30 сьогодні, 16 липня, - повідомляє Волинська правда.

На вулиці Данила Галицького у Луцьку зіткнулися три автомобілі: BMW, Renault і ВАЗ. Внаслідок ДТП рух вулицею був ускладнений.

Про постраждалих не повідомляється. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.

Деталі згодом.


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Теги: ДТП, Луцьк
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