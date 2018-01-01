Ранкова аварія у Луцьку: вантажівка зіткнулась з маршруткою
Сьогодні, 09:41
У Луцьку на вулиці Львівській маршрутка №254 зіткнулася з вантажівкою.
Аварія трапилася сьогодні, 18 липня, близько 8:30 ранку, - пише Волинська правда.
Вантажівка MAN виїжджала з вулиці Європейської, а маршрутка рухалася з Гіркої Полонки. Внаслідок зіткнення – у маршрутці вибите лобове скло.
На місці працює два екіпажі патрульної поліції. Рух вулицею частково ускладнений.
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Аварія трапилася сьогодні, 18 липня, близько 8:30 ранку, - пише Волинська правда.
Вантажівка MAN виїжджала з вулиці Європейської, а маршрутка рухалася з Гіркої Полонки. Внаслідок зіткнення – у маршрутці вибите лобове скло.
На місці працює два екіпажі патрульної поліції. Рух вулицею частково ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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