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Ранкова аварія у Луцьку: вантажівка зіткнулась з маршруткою

Ранкова аварія у Луцьку: вантажівка зіткнулась з маршруткою
У Луцьку на вулиці Львівській маршрутка №254 зіткнулася з вантажівкою.

Аварія трапилася сьогодні, 18 липня, близько 8:30 ранку, - пише Волинська правда.

Вантажівка MAN виїжджала з вулиці Європейської, а маршрутка рухалася з Гіркої Полонки. Внаслідок зіткнення – у маршрутці вибите лобове скло.

На місці працює два екіпажі патрульної поліції. Рух вулицею частково ускладнений.

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Теги: аварія, Луцьк
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