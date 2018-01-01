На Волині виступить Роман Скорпіон
Сьогодні, 18:52
У Старій Вижівці з концертною програмою 22 липня виступить Роман Скорпіон.
Про це повідомляє "Район.Стара Вижівка".
Коценцерт відбуватиметься з нагоди Дня селища та 74-річниці визволення району від німецько-фашистських загарбників.
Роман Скорпіон відомий низкою хітів, серед яких «Мамо, я закохався», «Поцілую», «Біле плаття, біла фата», «Серце».
Виступ Романа Скорпіона розпочнеться о 21 годині.
Вхід вільний.
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Про це повідомляє "Район.Стара Вижівка".
Коценцерт відбуватиметься з нагоди Дня селища та 74-річниці визволення району від німецько-фашистських загарбників.
Роман Скорпіон відомий низкою хітів, серед яких «Мамо, я закохався», «Поцілую», «Біле плаття, біла фата», «Серце».
Виступ Романа Скорпіона розпочнеться о 21 годині.
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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