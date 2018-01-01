На Волині виступить Роман Скорпіон

Роман Скорпіон.



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Коценцерт відбуватиметься з нагоди Дня селища та 74-річниці визволення району від німецько-фашистських загарбників.



Роман Скорпіон відомий низкою хітів, серед яких «Мамо, я закохався», «Поцілую», «Біле плаття, біла фата», «Серце».



Виступ Романа Скорпіона розпочнеться о 21 годині.



Вхід вільний.









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