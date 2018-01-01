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На Волині виступить Роман Скорпіон

На Волині виступить Роман Скорпіон
У Старій Вижівці з концертною програмою 22 липня виступить Роман Скорпіон.

Про це повідомляє "Район.Стара Вижівка".

Коценцерт відбуватиметься з нагоди Дня селища та 74-річниці визволення району від німецько-фашистських загарбників.

Роман Скорпіон відомий низкою хітів, серед яких «Мамо, я закохався», «Поцілую», «Біле плаття, біла фата», «Серце».

Виступ Романа Скорпіона розпочнеться о 21 годині.

Вхід вільний.

На Волині виступить Роман Скорпіон



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Теги: Роман Скорпіон, Стара Вижівка, концерт
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