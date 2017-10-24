У селі на Волині невідомі знищили посіви кукурудзи
Сьогодні, 11:01
Поблизу села Журавники Горохівського району невідомі знищили курудзяне поле.
Про це пише газета Волинь-нова.
За попередніми даними, сума збитків становить 10000 гривень.
Зазначається, що днями під час об’їзду полів неподалік села Журавники, працівник ТОВ «Агросвіт–Волинь» зауважив пошкоджені посіви кукурудзи. Було схоже, що на площі приблизно 1500 метрів квадратних ніби «гарцював» танк, однак усі сліди вказують на те, що полем, їхала сільськогосподарська техніка.
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Про це пише газета Волинь-нова.
За попередніми даними, сума збитків становить 10000 гривень.
Зазначається, що днями під час об’їзду полів неподалік села Журавники, працівник ТОВ «Агросвіт–Волинь» зауважив пошкоджені посіви кукурудзи. Було схоже, що на площі приблизно 1500 метрів квадратних ніби «гарцював» танк, однак усі сліди вказують на те, що полем, їхала сільськогосподарська техніка.
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