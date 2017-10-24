вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині невідомі знищили посіви кукурудзи

У селі на Волині невідомі знищили посіви кукурудзи
Поблизу села Журавники Горохівського району невідомі знищили курудзяне поле.

Про це пише газета Волинь-нова.

За попередніми даними, сума збитків становить 10000 гривень.

Зазначається, що днями під час об’їзду полів неподалік села Журавники, працівник ТОВ «Агросвіт–Волинь» зауважив пошкоджені посіви кукурудзи. Було схоже, що на площі приблизно 1500 метрів квадратних ніби «гарцював» танк, однак усі сліди вказують на те, що полем, їхала сільськогосподарська техніка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поле, кукурудза
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У селі на Волині вночі постріляли коней
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вусенко може стати депутатом Верховної Ради
Сьогодні, 11:16
На Волині у пожежі горів дерев’яний будинок
Сьогодні, 11:09
У селі на Волині невідомі знищили посіви кукурудзи
Сьогодні, 11:01
Обирають нову громадську раду при Волинській ОДА
Сьогодні, 10:51
Аварія у Луцьку: зіткнулись Honda і Skoda. ФОТО
Сьогодні, 10:48
Схожі новини
Людська жорстокість лякає: на Волині чоловік прив'язав собаку посеред поля. ФОТО Людська жорстокість лякає: на Волині чоловік прив'язав собаку посеред поля. ФОТО
14 червень, 16:32
На Харківщині в полі знайшли труп чоловіка На Харківщині в полі знайшли труп чоловіка
24 жовтень, 2017, 12:17
Вражаючі світлини звичайних полів луцького фотографа Вражаючі світлини звичайних полів луцького фотографа
18 травень, 2017, 17:09
Велика пожежа поблизу Луцька: горять поля Велика пожежа поблизу Луцька: горять поля
21 квітень, 2017, 00:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Моторошна аварія на Волині: тіло хлопця вирізали з автівки
Сьогодні, 12:07
 0
У Луцьку BMW збило 15-річного хлопця на мопеді
Сьогодні, 11:53
 0
Посеред Луцька в жінки знайшли наркотики
Сьогодні, 11:52
 0
Криваву ДТП в центрі Харкова не можна було відвернути, - експерт
Сьогодні, 11:49
 0
Дитинство в семи колах пекла: просять привітати доньку загиблого волинського «кіборга»
Сьогодні, 11:47
 0
Медіа
відео
1/8