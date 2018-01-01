На Волині позашляховик в'їхав у припаркований бус
Сьогодні, 12:51
Поблизу села Хоцунь Любешівського району зіткнулися Hyundai Santa Fe та Mercedes-Benz Sprinter.
ДТП трапилася близько 20:00, 19 липня, - повідомили на сторінці Любешівського відділення поліції у Facebook.
Поліцейські встановили, що 27-річна жителька Любешівського району, керуючи автомобілем Hyundai Santa Fe, не врахувала дорожньої обстановки та зіткнулася з припаркованим Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 41-річного жителя району.
Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження, потерпілих немає.
В результаті громадянку притягнули до відповідальності за вчинення правопорушення передбаченого ст. 124 КУпАП.
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ДТП трапилася близько 20:00, 19 липня, - повідомили на сторінці Любешівського відділення поліції у Facebook.
Поліцейські встановили, що 27-річна жителька Любешівського району, керуючи автомобілем Hyundai Santa Fe, не врахувала дорожньої обстановки та зіткнулася з припаркованим Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 41-річного жителя району.
Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження, потерпілих немає.
В результаті громадянку притягнули до відповідальності за вчинення правопорушення передбаченого ст. 124 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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