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На Волині позашляховик в'їхав у припаркований бус

На Волині позашляховик в'їхав у припаркований бус
Поблизу села Хоцунь Любешівського району зіткнулися Hyundai Santa Fe та Mercedes-Benz Sprinter.

ДТП трапилася близько 20:00, 19 липня, - повідомили на сторінці Любешівського відділення поліції у Facebook.

Поліцейські встановили, що 27-річна жителька Любешівського району, керуючи автомобілем Hyundai Santa Fe, не врахувала дорожньої обстановки та зіткнулася з припаркованим Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 41-річного жителя району.

Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження, потерпілих немає.

В результаті громадянку притягнули до відповідальності за вчинення правопорушення передбаченого ст. 124 КУпАП.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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