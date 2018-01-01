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Через витік газу після автопригоди на Волині ледь не сталася пожежа

Через витік газу після автопригоди на Волині ледь не сталася пожежа
Працівникам ДСНС на Волині вдалося запобігти загорянню автомобіля, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Камінь-Каширського РВ ДСНС у Facebook.

До рятувальників сьогодні, 20 липня, о 20:15 надійшло повідомлення від чергового поліції, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди стався витік газу із ГБО автомобіля.

На місце ДТП на вулиці Ватутіна у Камені-Каширському виїхали працівники 8 державної пожежно-рятувальної частини. Вони провели аварійно-рятувальні роботи, від'єднавши акумуляторну батарею та перекривши газовий балон.

Завдяки цьому вдалося запобігти загорянню автомобіля.

Через витік газу після автопригоди на Волині ледь не сталася пожежа


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Теги: ДТП, Волинь
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