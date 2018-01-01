Через витік газу після автопригоди на Волині ледь не сталася пожежа
20 липень, 22:41
Працівникам ДСНС на Волині вдалося запобігти загорянню автомобіля, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Камінь-Каширського РВ ДСНС у Facebook.
До рятувальників сьогодні, 20 липня, о 20:15 надійшло повідомлення від чергового поліції, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди стався витік газу із ГБО автомобіля.
На місце ДТП на вулиці Ватутіна у Камені-Каширському виїхали працівники 8 державної пожежно-рятувальної частини. Вони провели аварійно-рятувальні роботи, від'єднавши акумуляторну батарею та перекривши газовий балон.
Завдяки цьому вдалося запобігти загорянню автомобіля.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Камінь-Каширського РВ ДСНС у Facebook.
До рятувальників сьогодні, 20 липня, о 20:15 надійшло повідомлення від чергового поліції, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди стався витік газу із ГБО автомобіля.
На місце ДТП на вулиці Ватутіна у Камені-Каширському виїхали працівники 8 державної пожежно-рятувальної частини. Вони провели аварійно-рятувальні роботи, від'єднавши акумуляторну батарею та перекривши газовий балон.
Завдяки цьому вдалося запобігти загорянню автомобіля.
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