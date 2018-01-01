Багаття посеред вулиці: лучанин палив гілки просто на дорозі
Сьогодні, 13:00
У Луцьку в одному із провулків у районі вулиці Львівської лучанин розвів багаття із гілок.
Про це повідоляють на сторінці департаменту муніципальної варти у мережі Facebook.
Розводити багаття заборонено "Правилами благоустрою міста Луцька". Однак, інспектуючи вулиці в районі Львівської, інспектор муніципальної варти помітив, що в одному із провулків молодий чоловік спалює гілки дерев.
Інспектор провів роз'яснювальну бесіду, після чого склав на палія адміністативний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Про це повідоляють на сторінці департаменту муніципальної варти у мережі Facebook.
Розводити багаття заборонено "Правилами благоустрою міста Луцька". Однак, інспектуючи вулиці в районі Львівської, інспектор муніципальної варти помітив, що в одному із провулків молодий чоловік спалює гілки дерев.
Інспектор провів роз'яснювальну бесіду, після чого склав на палія адміністативний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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