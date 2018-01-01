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Багаття посеред вулиці: лучанин палив гілки просто на дорозі

Багаття посеред вулиці: лучанин палив гілки просто на дорозі
У Луцьку в одному із провулків у районі вулиці Львівської лучанин розвів багаття із гілок.

Про це повідоляють на сторінці департаменту муніципальної варти у мережі Facebook.

Розводити багаття заборонено "Правилами благоустрою міста Луцька". Однак, інспектуючи вулиці в районі Львівської, інспектор муніципальної варти помітив, що в одному із провулків молодий чоловік спалює гілки дерев.

Інспектор провів роз'яснювальну бесіду, після чого склав на палія адміністативний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Теги: Луцьк, вогонь, Львівська
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