Багаття посеред вулиці: лучанин палив гілки просто на дорозі





Про це повідоляють



Розводити багаття заборонено "Правилами благоустрою міста Луцька". Однак, інспектуючи вулиці в районі Львівської, інспектор муніципальної варти помітив, що в одному із провулків молодий чоловік спалює гілки дерев.



Інспектор провів роз'яснювальну бесіду, після чого склав на палія адміністативний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в одному із провулків у районі вулиці Львівської лучанин розвів багаття із гілок.Про це повідоляють на сторінці департаменту муніципальної варти у мережі Facebook.Розводити багаття заборонено "Правилами благоустрою міста Луцька". Однак, інспектуючи вулиці в районі Львівської, інспектор муніципальної варти помітив, що в одному із провулків молодий чоловік спалює гілки дерев.Інспектор провів роз'яснювальну бесіду, після чого склав на палія адміністативний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію