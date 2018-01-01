Щодня ПриватБанк відкриває тисячу рахунків підприємців та юридичних осіб*

У липні кількість щоденно відкритих ПриватБанком рахунків підприємців досягла позначки 890, а юридичних осіб - 210.Таким чином, у липні ПриватБанк щодня відкриває більше 1 000 нових рахунків підприємців та юридичних осіб, причому значна кількість клієнтів відкривають свій рахунок у банку в режимі онлайн.Як повідомив керівник напрямку «Малий і середній бізнес» ПриватБанку, рекордна динаміка зростання підприємницької активності свідчить про пожвавлення української економіки та активну підтримку підприємцями нових технологій банківського обслуговування.«Ми першими запустили можливість відкриття банківського рахунку для підприємців за пару хвилин на сайті банку, – зазначив Сергій Клюєв. – Для цього не потрібно витрачати час на візит до відділення або збирати купу документів, ми використовуємо сучасні технології для автоматичного підключення необхідної інформації з баз даних держорганів».Щоб підприємцю відкрити рахунок на сайті ПриватБанку, достатньо бути зареєстрованим підприємцем і клієнтом ПриватБанку як фізособа (наприклад, мати картку чи депозит) та отримати ЕЦП у Приват24 для приватних клієнтів.За даними дослідження банківського ринку, проведеного GFK Ukraine у ​​2018 році, рахунками та іншими послугами ПриватБанку для бізнесу користуються 72,9% українських приватних підприємців. При цьому 66,1% підприємців вважають ПриватБанк своїм основним банком, а 85,7% ПП використовують рахунки ПриватБанку не лише для бізнесу, але й для особистих потреб.