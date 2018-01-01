У Луцьку іномарка на швидкості влетіла у стовп. ФОТО
Сьогодні, 18:53
У Луцьку авто на швидкості збило електроопору.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав луцький активіст Серій Поха.
За його словами, автопригода сталася в районі цукрового заводу.
Чорна машина продаранила електроопору. В результаті аварії передня частина автівки повністю понівечена: погнутий капот, розбитий передній бампер, викручене колесо.
Даних про потерпілих поки немає.
На місці працює поліція.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав луцький активіст Серій Поха.
За його словами, автопригода сталася в районі цукрового заводу.
Чорна машина продаранила електроопору. В результаті аварії передня частина автівки повністю понівечена: погнутий капот, розбитий передній бампер, викручене колесо.
Даних про потерпілих поки немає.
На місці працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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