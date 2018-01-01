У Луцьку іномарка на швидкості влетіла у стовп. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook написав луцький активіст Серій Поха.



За його словами, автопригода сталася в районі цукрового заводу.



Чорна машина продаранила електроопору. В результаті аварії передня частина автівки повністю понівечена: погнутий капот, розбитий передній бампер, викручене колесо.



Даних про потерпілих поки немає.



На місці працює поліція.





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