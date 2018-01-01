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У Луцьку іномарка на швидкості влетіла у стовп. ФОТО

У Луцьку іномарка на швидкості влетіла у стовп. ФОТО
У Луцьку авто на швидкості збило електроопору.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав луцький активіст Серій Поха.

За його словами, автопригода сталася в районі цукрового заводу.

Чорна машина продаранила електроопору. В результаті аварії передня частина автівки повністю понівечена: погнутий капот, розбитий передній бампер, викручене колесо.

Даних про потерпілих поки немає.

На місці працює поліція.

У Луцьку іномарка на швидкості влетіла у стовп. ФОТО
У Луцьку іномарка на швидкості влетіла у стовп. ФОТО
У Луцьку іномарка на швидкості влетіла у стовп. ФОТО

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Теги: дтп, аварія
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