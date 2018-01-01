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Тіло закопав за хлівом: на Рівненщині чоловік вбив співмешканку

Тіло закопав за хлівом: на Рівненщині чоловік вбив співмешканку
На Рівненщині затримали чоловіка, який вбив співмешканку, а тіло закопав.

До поліції учора, 25 липня, звернувся сільський голова села Будераж Здолбунівського району про зникнення 46-річної місцевої жительки, - інформує ГУНП у Рівненській області.

На сполох забили жителі села, які останні кілька днів не бачили свою односельчанку. Навідавшись до її будинку, співмешканець запевнив, що вона поїхала в інше село до знайомої. Однак за хлівом односельці помітили свіжоскопану землю, на що чоловік спочатку стверджував, що там закопане сміття, а потім зізнався у вбивстві.

На місці події правоохоронці з’ясували, що 46-річна жителька села Будераж із березня цьогоріч проживала разом зі своїм співмешканцем, 37-річним уродженцем Чернівецької області. Попередньо встановлено, що 20 липня близько 22 години чоловік повернувся додому напідпитку. Між ними виникла сварка, у ході якої співмешканець завдав жінці удари руками та пішов з дому. Повернувшись, виявив її без ознак життя і закопав за хлівом.

Наразі чоловіка затримали і підготували клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Тіло загиблої жінки відправлено для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті.

Санкція інкримінованої затриманому статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від семи до 15 років.

Тіло закопав за хлівом: на Рівненщині чоловік вбив співмешканку
Тіло закопав за хлівом: на Рівненщині чоловік вбив співмешканку
Тіло закопав за хлівом: на Рівненщині чоловік вбив співмешканку
Тіло закопав за хлівом: на Рівненщині чоловік вбив співмешканку

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Теги: Рівненщина, смерть, вбивство
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