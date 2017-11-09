На Харківщині педофіл вийшов з в'язниці і напав на дитину





Про це розповідається в сюжеті



Чоловік схопив дитину на дитячому майданчику, закрив рот і потягнув у лісосмугу. Дівчинка, яка також гуляла на майданчику, побачила це і побігла до батьків хлопчика.



Батько дитини відразу ж побіг на пошуки і встиг попередити злочин.



Після того, як викликали поліцію виявилося, що 45-річний чоловік колишній в’язень. Він просидів у в’язниці 12 років за зґвалтування неповнолітнього і 4 місяці тому вийшов на волю.



Тепер йому загрожує ще 12 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Цупівці на Харківщині 45-річний педофіл напав на дитину.Про це розповідається в сюжеті Надзвичайних новин Чоловік схопив дитину на дитячому майданчику, закрив рот і потягнув у лісосмугу. Дівчинка, яка також гуляла на майданчику, побачила це і побігла до батьків хлопчика.Батько дитини відразу ж побіг на пошуки і встиг попередити злочин.Після того, як викликали поліцію виявилося, що 45-річний чоловік колишній в’язень. Він просидів у в’язниці 12 років за зґвалтування неповнолітнього і 4 місяці тому вийшов на волю.Тепер йому загрожує ще 12 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію