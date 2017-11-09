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На Харківщині педофіл вийшов з в'язниці і напав на дитину

На Харківщині педофіл вийшов з в'язниці і напав на дитину
У селі Цупівці на Харківщині 45-річний педофіл напав на дитину.

Про це розповідається в сюжеті Надзвичайних новин.

Чоловік схопив дитину на дитячому майданчику, закрив рот і потягнув у лісосмугу. Дівчинка, яка також гуляла на майданчику, побачила це і побігла до батьків хлопчика.

Батько дитини відразу ж побіг на пошуки і встиг попередити злочин.

Після того, як викликали поліцію виявилося, що 45-річний чоловік колишній в’язень. Він просидів у в’язниці 12 років за зґвалтування неповнолітнього і 4 місяці тому вийшов на волю.

Тепер йому загрожує ще 12 років.


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Теги: педофіл, Харківщина
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