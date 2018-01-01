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На Волині лікарі попереджають про загрозу гепатиту

На Волині лікарі попереджають про загрозу гепатиту
Ковельський міськрайонний відділ Волинського обласного лабораторного центру МОЗ інформує про загрозу поширення різних форм гепатиту. За останні роки в районі збільшилася кількість випадків цього недугу.

Про це повідомила лікар-епідеміолог Ярослава Бондарук, - пише Волинь-нова.

Найбільш ефективний спосіб попередження інфікування ВГВ - це вакцинація, що формує імунітет в середньому на 20-30 років, а іноді – пожиттєво.

Є два його основних типи гепатиту: B і C, шляхи передачі:

- при народженні від матері до дитини,
- через незахищені статеві контакти,
- небезпечні медичні та інші маніпуляції, пов'язані з контактом з кров'ю (татуювання, пірсинг тощо),
- при вживанні наркотиків,
- при переливанні крові та її компонентів.
- через використання нестерилізованих побутових та професійних приладів після інфікованої людини (зубні щітки, манікюрні ножиці, бритви тощо).

Найбільш ефективний спосіб попередження інфікування ВГВ - це вакцинація, що формує імунітет в середньому на 20-30 років, а іноді – пожиттєво.

Крім цього, передачі вірусу гепатиту В і С можна запобігти, дотримуючись таких правил:

- уникайте контактів з кров’ю інших людей,
- вибирайте пероральні ліки замість ін'єкцій там, де це можливо,
- не допускайте випадкових статевих, незахищених контактів,
- не давайте користуватись іншим особам своїми персональними бритвами чи зубними щітками, манікюрними ножицями та іншими засобами індивідуального користування,
- використовуйте тільки стерилізовані інструменти для тату, пірсингу і манікюру,
- вагітним жінкам, в яких діагностовано гепатит, необхідно порадитися із своїм лікарем щодо того, як запобігти передачі хвороби дитині.

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Теги: лікар, Волинь
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