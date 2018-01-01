На Волині лікарі попереджають про загрозу гепатиту





Про це повідомила лікар-епідеміолог Ярослава Бондарук, - пише



Найбільш ефективний спосіб попередження інфікування ВГВ - це вакцинація, що формує імунітет в середньому на 20-30 років, а іноді – пожиттєво.



Є два його основних типи гепатиту: B і C, шляхи передачі:



- при народженні від матері до дитини,

- через незахищені статеві контакти,

- небезпечні медичні та інші маніпуляції, пов'язані з контактом з кров'ю (татуювання, пірсинг тощо),

- при вживанні наркотиків,

- при переливанні крові та її компонентів.

- через використання нестерилізованих побутових та професійних приладів після інфікованої людини (зубні щітки, манікюрні ножиці, бритви тощо).



Найбільш ефективний спосіб попередження інфікування ВГВ - це вакцинація, що формує імунітет в середньому на 20-30 років, а іноді – пожиттєво.



Крім цього, передачі вірусу гепатиту В і С можна запобігти, дотримуючись таких правил:



- уникайте контактів з кров’ю інших людей,

- вибирайте пероральні ліки замість ін'єкцій там, де це можливо,

- не допускайте випадкових статевих, незахищених контактів,

- не давайте користуватись іншим особам своїми персональними бритвами чи зубними щітками, манікюрними ножицями та іншими засобами індивідуального користування,

- використовуйте тільки стерилізовані інструменти для тату, пірсингу і манікюру,

- вагітним жінкам, в яких діагностовано гепатит, необхідно порадитися із своїм лікарем щодо того, як запобігти передачі хвороби дитині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний відділ Волинського обласного лабораторного центру МОЗ інформує про загрозу поширення різних форм гепатиту. За останні роки в районі збільшилася кількість випадків цього недугу.Про це повідомила лікар-епідеміолог, - пише Волинь-нова Найбільш ефективний спосіб попередження інфікування ВГВ - це вакцинація, що формує імунітет в середньому на 20-30 років, а іноді – пожиттєво.Є два його основних типи гепатиту: B і C, шляхи передачі:- при народженні від матері до дитини,- через незахищені статеві контакти,- небезпечні медичні та інші маніпуляції, пов'язані з контактом з кров'ю (татуювання, пірсинг тощо),- при вживанні наркотиків,- при переливанні крові та її компонентів.- через використання нестерилізованих побутових та професійних приладів після інфікованої людини (зубні щітки, манікюрні ножиці, бритви тощо).Найбільш ефективний спосіб попередження інфікування ВГВ - це вакцинація, що формує імунітет в середньому на 20-30 років, а іноді – пожиттєво.Крім цього, передачі вірусу гепатиту В і С можна запобігти, дотримуючись таких правил:- уникайте контактів з кров’ю інших людей,- вибирайте пероральні ліки замість ін'єкцій там, де це можливо,- не допускайте випадкових статевих, незахищених контактів,- не давайте користуватись іншим особам своїми персональними бритвами чи зубними щітками, манікюрними ножицями та іншими засобами індивідуального користування,- використовуйте тільки стерилізовані інструменти для тату, пірсингу і манікюру,- вагітним жінкам, в яких діагностовано гепатит, необхідно порадитися із своїм лікарем щодо того, як запобігти передачі хвороби дитині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію