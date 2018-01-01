На Волині лікарі попереджають про загрозу гепатиту
Сьогодні, 21:10
Ковельський міськрайонний відділ Волинського обласного лабораторного центру МОЗ інформує про загрозу поширення різних форм гепатиту. За останні роки в районі збільшилася кількість випадків цього недугу.
Про це повідомила лікар-епідеміолог Ярослава Бондарук, - пише Волинь-нова.
Найбільш ефективний спосіб попередження інфікування ВГВ - це вакцинація, що формує імунітет в середньому на 20-30 років, а іноді – пожиттєво.
Є два його основних типи гепатиту: B і C, шляхи передачі:
- при народженні від матері до дитини,
- через незахищені статеві контакти,
- небезпечні медичні та інші маніпуляції, пов'язані з контактом з кров'ю (татуювання, пірсинг тощо),
- при вживанні наркотиків,
- при переливанні крові та її компонентів.
- через використання нестерилізованих побутових та професійних приладів після інфікованої людини (зубні щітки, манікюрні ножиці, бритви тощо).
Найбільш ефективний спосіб попередження інфікування ВГВ - це вакцинація, що формує імунітет в середньому на 20-30 років, а іноді – пожиттєво.
Крім цього, передачі вірусу гепатиту В і С можна запобігти, дотримуючись таких правил:
- уникайте контактів з кров’ю інших людей,
- вибирайте пероральні ліки замість ін'єкцій там, де це можливо,
- не допускайте випадкових статевих, незахищених контактів,
- не давайте користуватись іншим особам своїми персональними бритвами чи зубними щітками, манікюрними ножицями та іншими засобами індивідуального користування,
- використовуйте тільки стерилізовані інструменти для тату, пірсингу і манікюру,
- вагітним жінкам, в яких діагностовано гепатит, необхідно порадитися із своїм лікарем щодо того, як запобігти передачі хвороби дитині.
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Про це повідомила лікар-епідеміолог Ярослава Бондарук, - пише Волинь-нова.
Найбільш ефективний спосіб попередження інфікування ВГВ - це вакцинація, що формує імунітет в середньому на 20-30 років, а іноді – пожиттєво.
Є два його основних типи гепатиту: B і C, шляхи передачі:
- при народженні від матері до дитини,
- через незахищені статеві контакти,
- небезпечні медичні та інші маніпуляції, пов'язані з контактом з кров'ю (татуювання, пірсинг тощо),
- при вживанні наркотиків,
- при переливанні крові та її компонентів.
- через використання нестерилізованих побутових та професійних приладів після інфікованої людини (зубні щітки, манікюрні ножиці, бритви тощо).
Найбільш ефективний спосіб попередження інфікування ВГВ - це вакцинація, що формує імунітет в середньому на 20-30 років, а іноді – пожиттєво.
Крім цього, передачі вірусу гепатиту В і С можна запобігти, дотримуючись таких правил:
- уникайте контактів з кров’ю інших людей,
- вибирайте пероральні ліки замість ін'єкцій там, де це можливо,
- не допускайте випадкових статевих, незахищених контактів,
- не давайте користуватись іншим особам своїми персональними бритвами чи зубними щітками, манікюрними ножицями та іншими засобами індивідуального користування,
- використовуйте тільки стерилізовані інструменти для тату, пірсингу і манікюру,
- вагітним жінкам, в яких діагностовано гепатит, необхідно порадитися із своїм лікарем щодо того, як запобігти передачі хвороби дитині.
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