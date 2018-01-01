Волинянина, який хотів придбати дизпаливо, ошукали шахраї





Так, чоловік через мережу інтернет хотів придбати дизпаливо. Перерахував через термінал самообслуговування 3040 гривень, натомість дизпалива не отримав, - інформує ГУНП у Волинській області.



За обома фактами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч 1. ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-річного мешканця селища Благодатне ошукали шахраї.Так, чоловік через мережу інтернет хотів придбати дизпаливо. Перерахував через термінал самообслуговування 3040 гривень, натомість дизпалива не отримав, - інформує ГУНП у Волинській області.За обома фактами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч 1. ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

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