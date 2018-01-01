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Волинянина, який хотів придбати дизпаливо, ошукали шахраї

Волинянина, який хотів придбати дизпаливо, ошукали шахраї
26-річного мешканця селища Благодатне ошукали шахраї.

Так, чоловік через мережу інтернет хотів придбати дизпаливо. Перерахував через термінал самообслуговування 3040 гривень, натомість дизпалива не отримав, - інформує ГУНП у Волинській області.

За обома фактами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч 1. ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.


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Теги: шахрай, дизпаливо
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