Волинянина, який хотів придбати дизпаливо, ошукали шахраї
Сьогодні, 11:58
26-річного мешканця селища Благодатне ошукали шахраї.
Так, чоловік через мережу інтернет хотів придбати дизпаливо. Перерахував через термінал самообслуговування 3040 гривень, натомість дизпалива не отримав, - інформує ГУНП у Волинській області.
За обома фактами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч 1. ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.
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Так, чоловік через мережу інтернет хотів придбати дизпаливо. Перерахував через термінал самообслуговування 3040 гривень, натомість дизпалива не отримав, - інформує ГУНП у Волинській області.
За обома фактами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч 1. ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.
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